不只被害人 也需關懷家暴加害人

新北市政府白絲帶學習中心，提供透過多元學習課程等服務，從源頭預防，根本解決家暴問題。（葉德正翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

家暴加害人阿豪（化名），因毆打妻子被保護令隔絕在外，為見孩子一面，他常睡車裡，等在孩子上課路上，情緒、壓力瀕臨崩潰卻無處宣洩；新北市家防中心主任許芝綺說，針對施暴者，政府提供透過多元學習課程、法律諮詢和情緒抒發管道服務，從源頭預防，根本解決家暴問題。

阿豪是一位工程師，與太太育有2個孩子，因一名孩子有偏差行為，加上工作壓力大，幾次喝酒後與妻子爆發衝突甚至動手打人，因太太聲請保護令，把他隔絕在外。

思子心切的阿豪，為見孩子一面，經常半夜開車到太太跟孩子的住處附近等候，希望能見孩子一眼，有次他與孩子對上眼，孩子卻撇過頭去，讓他的心當場碎了一地。

經長達一年多輔導，阿豪放下仇恨，重新省思自己與妻子溝通和孩子教育想法，他不再對妻子惡言相向，妻小看到他的改變，也願與他見面，雖然夫妻仍無法復合，但已跨出一大步，阿豪還反過來激勵其他團體課程同儕。

旭立文教基金會專案執行長江文賢說，許多家暴者都非常愛孩子，但因不懂溝通技巧，或無法控制自己情緒，以致發生衝突，透過團體討論，能讓他們檢視自身行為，透過互動找出自身問題，徹底解決。

許芝綺說，大眾多認為政府單位只幫助被害人，但新北市府設有白絲帶學習中心，提供家暴相對人多元學習課程、法律諮詢和情緒抒發管道等服務，去年總進案就有597案，其中有94案是持續性服務3個月以上，男性佔9成，1成是女性。

許芝綺強調，打人或是言語暴力就是不對，但若能給與加害人協助，從根本找出原因，才能避免他們做出更偏激行為，預防產生新的暴力。

(中國時報)

遷中繼點 自治會憂心被東門取代 新聞透視－3雄相爭 不利延續綠色…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。