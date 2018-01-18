不只被害人 也需關懷家暴加害人

2018年01月18日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

家暴加害人阿豪（化名），因毆打妻子被保護令隔絕在外，為見孩子一面，他常睡車裡，等在孩子上課路上，情緒、壓力瀕臨崩潰卻無處宣洩；新北市家防中心主任許芝綺說，針對施暴者，政府提供透過多元學習課程、法律諮詢和情緒抒發管道服務，從源頭預防，根本解決家暴問題。

阿豪是一位工程師，與太太育有2個孩子，因一名孩子有偏差行為，加上工作壓力大，幾次喝酒後與妻子爆發衝突甚至動手打人，因太太聲請保護令，把他隔絕在外。

思子心切的阿豪，為見孩子一面，經常半夜開車到太太跟孩子的住處附近等候，希望能見孩子一眼，有次他與孩子對上眼，孩子卻撇過頭去，讓他的心當場碎了一地。

經長達一年多輔導，阿豪放下仇恨，重新省思自己與妻子溝通和孩子教育想法，他不再對妻子惡言相向，妻小看到他的改變，也願與他見面，雖然夫妻仍無法復合，但已跨出一大步，阿豪還反過來激勵其他團體課程同儕。

旭立文教基金會專案執行長江文賢說，許多家暴者都非常愛孩子，但因不懂溝通技巧，或無法控制自己情緒，以致發生衝突，透過團體討論，能讓他們檢視自身行為，透過互動找出自身問題，徹底解決。

許芝綺說，大眾多認為政府單位只幫助被害人，但新北市府設有白絲帶學習中心，提供家暴相對人多元學習課程、法律諮詢和情緒抒發管道等服務，去年總進案就有597案，其中有94案是持續性服務3個月以上，男性佔9成，1成是女性。

許芝綺強調，打人或是言語暴力就是不對，但若能給與加害人協助，從根本找出原因，才能避免他們做出更偏激行為，預防產生新的暴力。

(中國時報)