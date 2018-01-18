新聞透視－3雄相爭 不利延續綠色執政

2018年01月18日 04:10 中國時報 李忠一

民進黨宜蘭縣等4縣市長初選登記20日截止，宜蘭縣代理縣長陳金德已宣布不登記初選，如無意外，宜蘭縣是立委陳歐珀、冬山鄉長謝燦輝、員山鄉長江永和3人競逐，在大環境對綠營不利的態勢中，候選人如果不是各方人馬的最大公約數，恐難延續宜蘭的綠色執政。

去年11月6日陳金德接任代理縣長，「返鄉，是宜蘭人無從拒絕的光榮使命」一席話，展現綠營共主氣度，但他上任後拿最棘手的農舍議題開刀，衍生爭議與戰線之長，恐超乎陳金德想像。

弔詭的是，農委會主委林聰賢在宜蘭縣長任內對農舍管理趨嚴，挨批是民進黨難選的原因之一；陳金德被視為放寬農舍政策，獲得老農、農會支持，卻也是風波不斷。可確定的是，要在農舍議題加分是極為困難，陳金德終究無法乘民氣登記初選。

前代理縣長吳澤成取消違規農舍加徵的房屋稅，也拆了違規農舍，既挨了罵也被誇了獎，農舍議題上算是允執厥中，吳澤成或能成為宜蘭縣民最大公約數，但無黨籍的他絕非民進黨的共識。

陳歐珀是宜蘭縣唯一的區域立委，2年前他爭取連任時拿下12萬餘票，單論得票數全國排名第7名，可是選縣長，陳歐珀會是各方人馬的最大公約數？

陳歐珀如不辭立委參選，一定被質疑「選贏當縣長，選輸當立委」、「呷碗內看碗外」，12年前陳歐珀選宜蘭市長時的「點亮宜蘭河」事件是否再度發酵、立委任內表現、如何凝聚黨內團結，陳歐珀要解決難題遠多於其他人選。

陳金德是否以「徵召」方式出線？選情撲朔迷離。值得一提的是，最有實力在民調贏過陳歐珀，也是國民黨林姿妙最擔憂的對手，應是宜蘭市長江聰淵，但局面劇烈變化到他不得不轉守宜蘭市長連任，大概也是江聰淵始料未及。

(中國時報)