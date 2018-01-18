閻錫山陽明山故居 開放參觀

位在陽明山的閻錫山故居，歷經2年修復，現已對外開放，展示閻錫山的口述歷史紀錄、老照片和文物。

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中國時報
／台北報導

人稱「山西王」的將軍閻錫山，曾任國民政府遷台前的行政院長兼國防部長，卸任後率部屬隱居陽明山。閻錫山故居有「種能洞」、「紅磚屋」2座建物，與鄰近墓園均為北市市定古蹟，歷經2年修復規畫，終於對外開放，現場展示閻錫山手寫著作、舊照片和老文物，呈現這名時代傳奇人物的故事。

閻錫山歷經辛亥革命、民國創立、抗日戰爭和國共內戰等重大歷史事件，為中國近代史上重要人物。他隨國民政府遷台後，人生最後10年，隱居陽明山不問政事，埋首創作《世界大同》等著作，成為儒學實踐家。

展示舊照、老文物

當年為了軍事防衛所需，閻錫山選在陽明山防風山坡上，建置石頭屋「種能洞」，建築採家鄉山西窯洞設計，融合中、日、西風格，上方還有用來做防空洞的「紅磚屋」，外牆厚達3尺，門窗還加厚鋼板，還有偽裝棚、哨兵瞭望等設計，2處在2004年指定為市定古蹟，鄰近的墓園也在2010年登錄古蹟。

閻錫山逝世後，舊部屬組成的閻伯川先生紀念會將故居捐贈給北市府，文化局投入1400萬、耗時2年修復種能洞，近期已對外開放，設有「閻錫山與種能洞特展」。種能洞的屋頂、格局和壁體，都帶有「中」字設計，呼應閻錫山的中道哲學思想。

走進建築內，可見隨閻錫山來台的舊木箱，裝載著他與部屬、友人的舊照片，客房裡還有他的墨跡、著作及文物等復刻展示，透過口述訪談紀錄，也重現閻錫山每天的作息情形，讓民眾更貼近他的思想和生活。

重現傳奇人物風采

北市文化局副局長田瑋說，市府下階段將花1500萬修復紅磚屋，預計明年動工，未來也會整頓墓園。

民眾走一趟故居，可透過建築設計和文物展示，深入了解閻錫山的儒家思想，顛覆過往軍閥鐵血粗曠的想象。

(中國時報)

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