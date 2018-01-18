北北基春節小黃加收20元

新北市17日公告計程車春節加成收費20元，慰勞春節仍執勤的計程車司機。（葉德正翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

新北市17日公告計程車春節加成收費20元，自2月11日0時起至2月20日24時止，與北市及基隆同步實施；新北市交通局表示，計程車駕駛應使用新式計費表內建功能，20元將直接計入跳表金額，須照表收費，未使用新表不得收取。

2月11日至20日實施

瑞芳及烏來地區固定路線，則依公告固定運價收費，烏來覽勝橋旁停車場到纜車站、內洞森林遊樂園與捷運新店站，日間固定單趟運價分別為320、490與815元，夜間加收20元。

瑞芳火車站到九份、金瓜石、十分寮與雙溪，分為245、320、650與815元，夜間再加20元。

有爭議打專線申訴

新北市交通局表示，請駕駛確實依計費表顯示金額收費，不得額外加收費用，乘客下車前可索取乘車證明並當場確認收費金額，以免衍生消費爭議。若遇超收，可記下車號、時間及地點等資訊，撥打新北市1999市政服務專線申訴。

交通局說，目前已印製春節運價貼紙，24日起發送至新北市計程車公（工）會、計程車司機服務中心、交通部公路總局台北區監理所、新北市交大、交通局、警廣及經濟部標準檢驗局等處，駕駛可到上述地點索取，張貼於副駕駛座椅背，以利乘客查看。

交通局提醒，春節走春拜年與聚餐場合多，市民可多加利用計程車服務，切勿酒後駕車，才能度過好運旺旺來的新年。

(中國時報)

閻錫山陽明山故居 開放參觀 安樂17搶7 基隆超級戰區

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。