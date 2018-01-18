北北基春節小黃加收20元

2018年01月18日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市17日公告計程車春節加成收費20元，自2月11日0時起至2月20日24時止，與北市及基隆同步實施；新北市交通局表示，計程車駕駛應使用新式計費表內建功能，20元將直接計入跳表金額，須照表收費，未使用新表不得收取。

2月11日至20日實施

瑞芳及烏來地區固定路線，則依公告固定運價收費，烏來覽勝橋旁停車場到纜車站、內洞森林遊樂園與捷運新店站，日間固定單趟運價分別為320、490與815元，夜間加收20元。

瑞芳火車站到九份、金瓜石、十分寮與雙溪，分為245、320、650與815元，夜間再加20元。

有爭議打專線申訴

新北市交通局表示，請駕駛確實依計費表顯示金額收費，不得額外加收費用，乘客下車前可索取乘車證明並當場確認收費金額，以免衍生消費爭議。若遇超收，可記下車號、時間及地點等資訊，撥打新北市1999市政服務專線申訴。

交通局說，目前已印製春節運價貼紙，24日起發送至新北市計程車公（工）會、計程車司機服務中心、交通部公路總局台北區監理所、新北市交大、交通局、警廣及經濟部標準檢驗局等處，駕駛可到上述地點索取，張貼於副駕駛座椅背，以利乘客查看。

交通局提醒，春節走春拜年與聚餐場合多，市民可多加利用計程車服務，切勿酒後駕車，才能度過好運旺旺來的新年。

(中國時報)