安樂17搶7 基隆超級戰區

2018年01月18日 04:10 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

基隆市安樂區堪稱議員選舉一級戰區，應選7名議員，但競爭人數高達17人，成為基隆市競爭最激烈的選區。如今有5名現任議員確定拚連任，目前民進黨方面有5名參選人、國民黨7名、親民黨1名、時代力量1名、無黨籍3名，每位候選人可說是「磨刀霍霍」，精采程度絲毫不亞於市長選戰。

參選大爆炸 藍綠火併

安樂區為基隆市第五選區，總人口8萬2358人，為基隆市人口數排名第一的行政區，由於人口數最多，應選議員席次多達7席，從歷年議員選舉來看，安樂區一直呈現參選「大爆炸」型態，2005年就有多達17人參選安樂區市議員，2009年參選安樂區議員仍有15人，皆創下當年基隆市議員參選人數最高紀錄。

2018大選安樂區仍被戲稱是延續過去傳統，至少有17人出馬角逐議員席次，藍營3名現任市議員中，除了國民黨籍的秦鉦、俞參發和親民黨籍莊錦田將爭取連任，已連任8屆的國民黨資深議員鄭林清良不再參選，由女兒鄭愷玲接班；另外前市議員沈義傳、前基隆市長林水木兒子林沛祥、前立委謝國樑助理陳國儀都將爭取國民黨提名。

綠營原本在安樂區擁有3席議員，後來蔡適應選上立委，使得議員多出一席空缺，引爆各方人馬角逐，除了民進黨現任議員洪森永、陳志成要拚連任，還有賴正庸、呂國寶、張之豪3人要爭取民進黨提名。

翻轉基隆 學者換跑道

值得一提的是，賴正庸現為弘光科技大學環安系兼任副教授、環保署簡任環境技術師，過去下鄉參與全台多個社區改造，協助高雄舊鐵橋社區由淹水頻仍的老舊社區，轉型為每年超過10萬人次旅遊的生態社區；賴正庸上屆曾參選基隆市信義區議員失利，今年捲土重來，盼憑藉社區營造經驗，引進中央更多建設和經費翻轉基隆市。

資深媒體人呂國寶在基隆媒體界深耕22年，現職為東森電視派駐基隆擔任特派記者，也在崇右影藝科技大學兼任助理教授，長年熱心地方事務，也加入義消救災宣導工作，用在學校執教的創新思維，期盼為安樂老舊社區找出新都更活路。

此外，四維里長蔣加偉將代表時代力量參選，還有無黨籍的李玉蘭、許超勝、羅經緯等人要角逐市議員，也將創下今年市議員選舉參選人數最高的一區。

(中國時報)