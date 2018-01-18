武陵高中4校 納入頂尖計畫

2018年01月18日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市今年起接管轄內25所國、私立高級中等學校及特教學校，為因應國立高中改隸及12年國教新課綱政策，原市立高中仍持續辦理「桃園市市立高中亮點躍升計畫」，以挹注社區型高中資源，並針對桃園區及中壢區學校訂定「桃園市頂尖高中計畫」，及推動設罝「桃園市高級中等學校課程發展與精緻教學中心」，協助學校優質發展。

助學生升上頂尖大學

教育局長高安邦局長表示，包括武陵高中、桃園高中、陽明高中及內壢高中等4校訂定「桃園市頂尖高中計畫」，包含學生自主學習方案、全校性特色課程方案、教師創新教學方案及產學合作方案，規畫與國內頂尖大學形成更緊密的策略聯盟合作關係，辦理相關學習社團營隊活動，協助學生未來升學各頂尖大學。

高安邦表示，武陵高中將設置奧林匹亞中心，成立奧林匹亞班，並向下延伸至國中端以吸引優秀的學生就讀，形成本市國小、國中至高中三級學校科技教育。

補助到國外暑期進修

另外因應虎頭山青創基地的建置鄰近桃園高中，打造桃園高中為本市創客Maker教學中心。

教育局也開放甄選優秀學生並補助參加暑期國外頂尖大學，如史丹佛大學的創造力訓練營遊學計畫，以激勵高中職課程與教學研發、提升教師專業發展效能、深化學生多元學習及適性發展，提供學生更優質的教育品質。

「以麻省理工學院為目標，為桃園培育未來學生！」高安邦表示，學習美國麻省理工學院培育具前瞻性未來社會所需人才，孩子唯有具備創造力，批判思維和解決問題的能力，才能因應不可預測的將來。

(中國時報)