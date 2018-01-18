南湖小小英雄 學補路顧長輩

2018年01月18日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣大湖鄉南湖國小五年級學生，17日下午參加當地義和路平團，攜手協助填補產業道路坑洞。校長邱慧玲、團長韋凱彥都認為，這項活動對下一代教育意義深遠，可讓學生培養回饋社會及獻身公益觀念；師生周五另將擔任志工到長照中心照顧長輩，孩子也期許成為在地小小英雄。

邱慧玲表示，南湖國小創校才剛過百周年，全校目前有150多名學生，今年學校安排校訂課程，其中五年仁班16名學生，17日參與當地義和路平團社會服務；五年智班則19日投入長照中心志工行列。

服務公益列入課程

南湖國小為教育部12年國教前導學校，在發展校訂課程時，融入社區熱心服務與投入公益的故事。經1學期學習與計畫，五年仁班選擇與義和路平團合作，17日下午花近3小時，與志工把水流東路段凹凸的路面鋪平。

學生與志工合作過程，得知鋪路小故事，從協助打掃、指揮交通和補給過程，也學到鋪路的知識與技能。徐慧瑜同學提到，5歲凱瑟琳號召捐蚊帳助非洲居民遠離瘧疾威脅，及義和路平團的善行都讓她很感動；林家碩小朋友說，他負責指揮交通，讓施工人員安全施工，有成就感，汗流浹背卻洋溢熱情。

志工不必等到長大

韋凱彥表示，雖然學生沒有辦法做粗重的工作，但是透過計畫和參與，就能從小培養公益的精神，社會才會更好。為了讓更多人了解與參與，同學們還邀家長會長和村長支援，一起保障民眾行的安全，路過居民紛紛對義和路平團和小朋友服務社區表達感謝與肯定。

邱慧玲表示，學生藉由與志工團隊一起合作服務社區，學習的面向更多元、學習更深入，感謝義和路平團提供孩子學習的榜樣與機會，她勉勵孩子為人服務不必等到長大。

(中國時報)