總預算遭擱置 民進黨指責國民黨反控

2018年01月18日 04:10 中國時報 陳世宗 、 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

國民黨團開記者會反擊，抨擊市府官員拿著公務預算，快樂出國。（陳世宗攝）

台中市政府107年度總預算遭擱置，民進黨團17日召開記者會痛批，預算未過，社會局無法採購仁愛之家今年冬天服裝，連寢具消毒殺菌機採購案確定停擺，是會要人命。國民黨團反駁，社會局已有36項社福發包與決算，為何「只許市長出國，不許百姓提燈」！

綠:弱勢長輩很歹命

市府預算尚未完成審議，民進黨團高舉「弱勢長輩很歹命」、「藍營杯葛要人命」等標語；指責國民黨以霸占主席台方式杯葛預算，後遺影響的問題將逐一浮現！

黨團總召李天生說，社會局今年編列24萬元，為仁愛之家低收、中低收入戶長輩們，購買保暖衣物，因新預算無法辦理採購；另編列120萬元採購寢具消毒殺菌機，也因預算未通過確定停擺，呼籲國民黨不要選舉操作惡意杯葛。

藍:民生預算沒問題

國民黨團也召開記者會反批，預算未過，市府1萬4000餘位官員與公務員薪水照發，延續性社福與民生預算也不會有問題，社會局已上網發包決標金額有4億7900餘萬元；某些政務官與民進黨團刻意製造恐慌、蓄意讓民生預算無法執行。

黨團書記長李中說，市政府聲稱預算沒過、許多新科目都無法執行，今年1月2日食品藥物安全處、新建工程處、養護工程處照樣成立；林佳龍又和市府官員拿著公務預算快樂出國。

市府指出，未避免員工生計受影響，市府依法給付薪水；市長出國行程於去年已預訂，且受星國重視，19日將參加「第14屆台星經濟聯席會議」，未免失信於國際，仍依約出訪、招商引資；首長宿舍租金等問題，預算通過前由市長自掏腰包支應，並未動用市庫。

(中國時報)