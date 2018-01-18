總預算遭擱置 民進黨指責國民黨反控

台中市議會民進黨團17日召開記者會，痛批國民黨杯葛預算，仁愛之家沒冬服會要人命！（陳世宗攝）

友善列印
中國時報
／台中報導
國民黨團開記者會反擊，抨擊市府官員拿著公務預算，快樂出國。（陳世宗攝）

台中市政府107年度總預算遭擱置，民進黨團17日召開記者會痛批，預算未過，社會局無法採購仁愛之家今年冬天服裝，連寢具消毒殺菌機採購案確定停擺，是會要人命。國民黨團反駁，社會局已有36項社福發包與決算，為何「只許市長出國，不許百姓提燈」！

綠:弱勢長輩很歹命

市府預算尚未完成審議，民進黨團高舉「弱勢長輩很歹命」、「藍營杯葛要人命」等標語；指責國民黨以霸占主席台方式杯葛預算，後遺影響的問題將逐一浮現！

黨團總召李天生說，社會局今年編列24萬元，為仁愛之家低收、中低收入戶長輩們，購買保暖衣物，因新預算無法辦理採購；另編列120萬元採購寢具消毒殺菌機，也因預算未通過確定停擺，呼籲國民黨不要選舉操作惡意杯葛。

藍:民生預算沒問題

國民黨團也召開記者會反批，預算未過，市府1萬4000餘位官員與公務員薪水照發，延續性社福與民生預算也不會有問題，社會局已上網發包決標金額有4億7900餘萬元；某些政務官與民進黨團刻意製造恐慌、蓄意讓民生預算無法執行。

黨團書記長李中說，市政府聲稱預算沒過、許多新科目都無法執行，今年1月2日食品藥物安全處、新建工程處、養護工程處照樣成立；林佳龍又和市府官員拿著公務預算快樂出國。

市府指出，未避免員工生計受影響，市府依法給付薪水；市長出國行程於去年已預訂，且受星國重視，19日將參加「第14屆台星經濟聯席會議」，未免失信於國際，仍依約出訪、招商引資；首長宿舍租金等問題，預算通過前由市長自掏腰包支應，並未動用市庫。

(中國時報)

南湖小小英雄 學補路顧長輩 10萬盞LED路燈 年省1.8億元

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。