10萬盞LED路燈 年省1.8億元

2018年01月18日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

為了節能減碳，經中央全額補助，彰化縣政府在鄉鎮全面執行「水銀路燈落日計畫」，近10萬盞路燈已全部汰換為LED燈，每年節能1億2317萬多度電，相當3萬3700戶的1年用電量，換算約可省下1億8213萬元。

照度充足且無汙染

彰化縣長魏明谷表示，為降低耗能，確保彰化縣環境的永續發展，並全面提升彰化縣各級道路的使用水準，展開全面汰換作業。縣府工務處長林漢斌表示，以往使用的水銀路燈，僅有價格便宜的優點，但耗電量大、光衰快、照度不足，對用路人的安全具隱憂，且水銀燈泡含汞，汰換下來的燈泡存在汙染問題。

魏明谷指出，LED路燈不只耗電量小、發光效率高、照度充足，且在道路使用上無汙染問題。縣府在爭取到中央補助經費後，工務處積極動工，將轄內的水銀路燈換裝為LED路燈，去年底止已全數竣工，總計換裝近10萬盞LED路燈。

保固5年省維護費

工務處養護科長周光旭指出，全縣26鄉鎮除員林鎮公所和台電進行訴訟，公所貿然執行恐導致敗訴而暫停執行，還有線西鄉公所和廠商自行簽約，採複合金屬燈外，1、2期工程共投入9億4000多萬元，總計汰換9萬8226盞。

工務處表示，計畫所換裝LED路燈，均通過中華民國國家標準全系列試驗，所有LED路燈及配件從驗收合格日起，有5年以上保固，除免去經常更換水銀燈泡困擾，也能降低日常維護成本。

(中國時報)