鹽水綠廊道 帶動新打卡點

台糖鹽水車站後方的倉庫雖已老舊，但卻老得相當有味道，若能重新活化利用，又可成為遊客新的打卡熱點。（萬于甄攝）

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中國時報
／台南報導

舊糖鐵再創新生命，新營鹽水糖鐵自行車綠廊道改造工程，可望農曆過年前竣工，有效串聯區域休閒生活及知名觀光景點，帶動觀光人潮，17日代理市長李孟諺視察鹽水段時，發現沿途的台糖鹽水車站雖老舊，卻舊得很有味道，未來能成為新的打卡熱點。

工程進度達90％

市府自縣市合併後，規畫後壁、新營、鹽水三區的糖鐵自行車道，以新營為中心，向西延伸至鹽水月津港、舊台糖鹽水車站，向北連接至後壁車站、菁寮地區等，總長18公里，斥資1億3490萬元，目前工程進度達90％，預計今年5月全線完工。

其中，全長約2公里的鹽水綠廊道可望趕在農曆過年前竣工，李孟諺17日視察工程進度，漫步在自行車道時，被沿途經過的舊台糖鹽水車站、糖鐵倉庫吸引，他認為車站、倉庫雖都是舊建物，卻舊得很有風味，自行車道啟用後，勢必可成為新的打卡熱點。

近年來單車運動風潮盛行，新營鹽水自行車綠廊道完工後，不僅可串聯兩地休閒生活，擴大生活圈範圍，也整合沿線的觀光景點，像是卸鹽台花園、太子公車站、月津港親水公園等，讓遊客到新營地區時，可騎乘單車四處遊玩、品嘗美食，觀光行程更加豐富多元。

周邊景點一併改善

舊糖鐵改造成自行車綠廊道，除希望保留糖鐵歷史記憶外，也給予鐵路新的生命力。李孟諺表示，市府後續將針對周邊景點一併改善，提升整體環境美觀，而新營天鵝湖至後壁區段、台19甲至忠孝路口區段等，則會在今年5、6月前陸續完工，提升地方繁榮。

(中國時報)

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