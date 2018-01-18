騙解剖縫合費 無良殯葬判刑

黃姓男子（二排左二）佯稱法醫僅解剖不縫合遺體，詐騙喪家得逞。（本報資料照片）

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中國時報
／雲林報導

雲林黃姓殯葬業者利用檢察官相驗解剖遺體，向死者家屬佯稱辦理後事費用包括「法醫解剖後屍體縫合費用與解剖助理費」，導致死者家屬誤信「法醫僅負責解剖而不負責縫合屍體」，詐得3萬2000元，雲林地檢署依詐欺取財罪嫌提起公訴，17日雲林地方法院判處黃姓業者5個月徒刑。

誤以為法醫不負責縫合

從事殯葬業的黃姓男子，2016年11月得知呂姓女子在西螺鎮意外身亡，竟萌生詐財歹念，向死者家屬表示可協助辦理呂女後事，並佯稱辦理後事的費用包括「法醫解剖後的屍體縫合費用與解剖助理費」。

死者家屬誤信「法醫僅負責解剖而不負責縫合屍體」，於檢察官會同法醫師解剖屍體並縫合完畢後，在惠來公墓交付3萬2000元給黃男，黃男為取信死者家屬，竟指示員工將遺體胸腹部縫線拆除一小部分，再縫合給死者家屬看。

檢方表示，黃男於偵訊中否認犯行，惟其犯行經死者家屬及相關證人指證歷歷，且有雲林地檢署檢察官勘驗筆錄、現場照片、喪葬費用明細及收據，事證相當明確。

詐3萬2000 徒刑5個月

全案經檢察官提起公訴，黃男於法院審理中始坦承犯行，經法院以詐欺取財罪判處有期徒刑5月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

雲林地檢署提醒民眾，檢察官依法相驗及解剖，均不收任何費用，如有殯葬業者以相驗及解剖為名義收取費用，即涉嫌詐欺行為，請勿受騙並報警處理。

(中國時報)

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