藥袋圖文並茂 友善外籍看護

高雄市衛生局在區域級以上醫院推動多元文化用藥資訊，17日成果發表會，高雄長庚藥劑科主任王郁青（右）與藥師蔡淑貞（左）展示該院藥袋圖示。（呂素麗攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

高齡化來臨，慢性病與多重疾病的病人快速增加，用藥日趨多樣化和複雜化，為了避免老人家看不懂藥袋的標示用語吃錯藥，或外籍看護看不懂中文而給錯藥；高雄市衛生局與11家區域級以上醫院共同推動「多元文化用藥資訊」，在藥袋上創新，圖示化並增列多國語文、藥品的照片，讓不識字的阿公阿嬤或外籍看護都能一目了然。

長輩們不怕吃錯藥

衛生局於17日舉辦發表會，11家參與醫院均出席，展示各自的創新成果，經驗交流。

局長黃志中說，許多老人家有慢性病，吃好幾種藥，常常搞不清楚三餐、睡前的藥怎麼吃？亂吃一通；不少老人家由外籍看護照顧，但藥袋上只有中文說明，外籍看護看不懂，給錯藥、吃錯藥經常發生，因此，才與區域級以上醫院推動藥袋革新。

多家醫院都在藥袋上增列英文、越南、印尼、泰國等多國語文，讓這些國家的外籍看護可以看懂藥袋上的說明，給照顧的阿公阿嬤吃藥才不會弄錯；阮綜合醫院另增日文，並貼心的在藥袋說明標籤加防水膜；市立聯合醫院則增加韓文；且多數都有QR Code，手機掃描就可聽到國台英語介紹如何使用藥品。

多國語文附QR Code

高雄長庚藥劑科主任王郁青說，藥袋說明圖示化，畫上公雞、太陽、月亮代表早中晚，讓不識字的老人家也看得懂，另現場準備放大鏡、助聽器，或盲人點字貼紙，必要時貼在藥袋上，讓盲胞也能知道正確用藥方法。

高雄榮總藥師李季黛說，該院將不同藥品的服用時間明確的訂出來，病患可以將同時間吃的不同藥品放在同一藥盒。

(中國時報)

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