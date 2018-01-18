飲食病例 靠山濱海大不同

2018年01月18日 04:10 中國時報 黃力勉 ／台東報導 ／台東報導

山多平原少的台東，痛風求診病例不少，成因卻因山海環境不同的飲食習慣而大不同！台東馬偕醫院營養課長陳麗如從臨床病例發現，居住靠海鄉鎮的民眾，因為攝取海鮮多，容易出現尿酸高的情況，山線民眾則因飲酒情形多而常有三酸甘油酯偏高的現象。

陳麗如指出，患者就診時都會詢問居住地點、平常的飲食習慣，明顯可以看到靠海鄉鎮的民眾如成功鎮、綠島、蘭嶼鄉等居民，常有尿酸偏高的情況，就是因為平常海鮮攝取多，未充分攝取其他營養素均衡飲食。

愛吃海鮮 尿酸偏高

臨床也發現居住山區民眾有飲酒過量的情況，也普遍出現三酸甘油酯偏高、痛風患者多，一問就發現飲酒可能是主要肇因，只能要求患者節制甚至戒酒，避免痛風纏身。

而居住鄉村的民眾也常因為當地一種水果盛產而攝取過多，未到產季卻都不吃水果，飲食嚴重不均衡，對健康都會有不良的影響。

飲酒過量 痛風纏身

陳麗如說，現今媒體多元，似是而非的消息不斷的在網路流傳，最常看到就是牛奶是牛在喝，人不適合多攝取，甚至多喝豆漿即可。

她強調，營養學將人體所需的營養素分為6大類，其中一大類就是奶類製品，牛奶有人體不可或缺的鈣質、蛋白質等營養素，尤其鈣質含量與豆漿相去甚遠，因此要維持攝取牛奶的習慣。

對於部分民眾攝取牛奶會腹瀉，有乳糖不耐症的情況，陳麗如指出，人體對乳糖適應可以訓練，剛開始可以將牛乳稀釋喝，讓腸胃道適應乳糖再慢慢增加份量，或是攝取沒有乳糖的優酪乳也可以。

(中國時報)