老部屬常年追隨 守墓58年

2018年01月18日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

前行政院長閻錫山來台後隱居陽明山，1960年病逝時，家人不在台灣，身旁只有曾陪他征戰的老戰友。走過半個世紀，最初50名隨從逐漸凋零，唯有15歲就追隨他的部屬張日明，至今還常上山打掃，為他守墓長達58年。儘管88歲高齡行動不便，張日明仍感性說，這是應該的，「閻部長在哪，我就在哪。」

閻錫山曾統理山西38年，被人稱作「山西王」，歷經抗日、國共內戰來台後，被蔣介石勸退卸任行政院長，自此帶著50名部屬隱居陽明山。

其中年紀較小的張日明，15歲就跟隨閻錫山，在他身旁擔任警衛，1949年國民政府撤退，19歲的他也跟著閻錫山搭飛機逃到台灣。

1960年閻錫山病逝，身邊沒有親人，只有一直伴著他的部屬，後來屬下陸續離開尋找出路，唯有張日明忠心耿耿，一直守護閻錫山的墓地，還在故居旁設置靈堂，天天上山上香、打掃，持續超過50年，直到現在年事已高，才減少上山頻率。

閻錫山故居近期修復完成，張日明用緩慢的步伐，踏著熟悉的路，走進他曾經站崗的紅磚屋，訴說當年的故事，隨後到墓園弔念閻錫山。他感性說，當年打國共內戰時，若不是閻錫山帶著他，現在怎麼可能活到80歲，回憶起兩人的種種，直呼「好想哭」。

閻錫山逝世近一甲子，張日明風雨無阻替他守墓，談起這段過程，他表示，當年跟著閻的隨從，現在只剩2、3人在世，別人不來沒關係，對他而言閻錫山是救命恩人，「他到哪裡，我就到哪裡」，就算以後無法再上山，也會請女兒持續守護墓園，「這是應該的。」

(中國時報)