文面國寶再殞落 田貴實不捨

長期記錄原住民文面老人的田貴實（左）回憶耆老簡玉英（右）雖跨越2個世紀，年老時仍記憶力過人。 （田貴實提供）

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中國時報
／花蓮報導

台灣最高齡103歲文面人瑞簡玉英16日逝世，回到祖靈懷抱，研究文面逾30年，去年出版《永不消失的榮耀記憶》作者田貴實追憶該書收錄的6名「文面耆老」大半凋零，期盼祖靈再給僅存3名文面國寶多點時間，完整記錄她們生命故事，為台灣留下「永不消失的榮耀」，

台灣文面國寶方阿妹、鄭好妹及簡玉英去年迄今相繼辭世，目前僅剩居住在苗栗縣的泰雅族柯菊蘭、花蓮縣的太魯閣族陳清香及賽德克族林智妹等3人，長期研究文面歷史的文史工作者田貴實得知簡玉英逝世後，讚揚簡玉英用美麗的文面圖騰，見證時代變遷。

田貴實說，1915年出生的依宛蓋努（漢名簡玉英）為苗栗泰雅族，經歷日據時代到台灣光復，也是台灣原住民少數僅存的文面老人之一，雖然歷經2個世代但簡玉英記憶力過人，2年前見到田貴實來訪，仍當場認出「你是花蓮來的太魯閣族。」

她回憶，簡玉英逢人就為別人祝禱，言談充滿睿智，簡玉英百歲壽宴時，一名年輕親友帶著醉意和幽默對她說「能活夠到一百歲，應該很滿意吧！」簡玉英馬上握起那人的手笑說「我應該會活的更久，至於你就不一定了，因為你經常喝酒，喝酒傷身啊。」

田貴實表示，文面雖是泛泰雅文化中重要的文化表徵，歷經各朝簡玉英對於何時在臉上文面總是保持神祕、笑而不答，只指著自己的曾孫女表示比她年長許多才文面，詢問文面意義時，她嚴肅認為，那個年代沒有麻醉藥，能夠獲得文面資格、忍受痛楚的文面女孩才最漂亮。

田貴實感嘆，簡玉英帶著祖靈印記的文面，走到彩虹的另一端與祖靈相聚！還留有泛泰雅族的文面「活國寶」也各僅存一人，未來文面耆老將陸續消失在人類的文明中，她們見證台灣原民文化與跨時代的生命故事，將會是「永不消失的榮耀」。

(中國時報)

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