資源到位 高職也有明星相

2018年01月18日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

改隸後除頂尖計畫外，教育局長高安邦表示，從104學年度起實施的「桃園市市立高中亮點躍升計畫」，再納入龍潭高中、楊梅高中、中壢高商及中壢家商等學校，提供獎學金以促進學生就近入學並挹注教育經費，協助學校發展課程特色及提升各校競爭力。

高安邦表示，像是「深化外語學習方案」中加強與國外學校的國際交流，將逐步進行，另外，擇定龍潭高中設置桃園市技藝教育資源中心，今年教育局也會提供CNC工具機等教學設備，以促進技藝教育之落實。

而市立永豐高中的智慧空氣品質偵測器，高安邦表示，也是教育局將逐步推動的設施，可以遠端得知偵測氣設置位置旁的空氣情況，若空氣很糟，可以遠端遙控學生該做什麼改變，如離開教室，或者開窗。

教育局並衡酌新課綱強調素養導向、跨域整合、校本課程等變革方向，為強化未來桃園市高中職課程發展及教學能量，研議設罝「桃園市高級中等學校課程發展與精緻教學中心」，並分別以近程、中程及長程規畫，帶領學校因應新課綱進行課程發展及教學變革，達成順應時代變化，培育未來人才使命。

另外，近年來積極推動國際教育、打造「智慧學堂、數位學堂」、發揮創客精神到開辦實驗教育，讓桃園教育風氣更顯活力，以培育國家未來棟梁。

(中國時報)