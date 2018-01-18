預算卡住 里長發起還給孩子燈籠

2018年01月18日 04:10 中國時報 馬瑞君 、 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

由於台中市政府總預算未通過，市府表明元宵已來不及製作小提燈，台中市南區、大里區里鄰長等17日發起「還給孩子燈籠」活動，呼籲不要因藍綠鬥爭、犧牲孩子的童年，剝奪孩子們元宵節時期待的小提燈。

海線地區民眾也憂心今年清水燈會是否添變數？台中市議員楊典忠致電台中市觀旅局長陳盛山，得知「照常舉辦」後大鬆一口氣。楊典忠強調，預算未通過茲事體大，希望儘速開會審議，讓市政順利推動。

包括大里區里長鄭伯其、南區里長羅廷瑋、陳松鶴與數十名鄰長，集聚南區永興宮，發起「還給孩子燈籠」運動。羅廷瑋指出，市府因107年度預算未審議通過，小提燈恐無法如期完成製作，每年元宵提燈籠讓小孩子們格外期待，可為童年留下歡樂回憶。如停發小燈籠，對台中孩子非常不公平。鄭伯其指出，停發燈籠，可能造成有社經地位的家長有能力買燈籠給孩子，更凸顯窮人孩子的比較，造成孩子心靈撞擊，且各地都有「瘋提燈」，難道台中市比不上其他地方政府？

市府回應，中台灣元宵燈會小提燈已於去年上網招標，經費500萬元，但因總預算目前仍未於議會完成法定程序，無法決標與簽約。且小提燈過去仰賴募款挹注，去年部分議員對市府向宮廟募款表示疑義，又少了300萬元寺廟贊助，今年元宵小提燈很難如期完成製作、送驗與發放。

(中國時報)