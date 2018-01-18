住戶抗爭 鄉長：轉移焦點

伸港鄉濱二道要改建觀光廊道，引起住戶抗議，質疑建設畫蛇添足；鄉長曾煥彰則指出，違規占用戶藉故轉移焦點，影響通行。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

經濟部工業局17日在伸港鄉舉辦「濱二路改善工程協調說明會」研議拆遷占用道路違章建築，卻掀起另波不滿濱二路改建觀光廊道的抗爭，質疑建設畫蛇添足，壓迫既有道路交通；伸港鄉長曾煥彰則指出，根本是兩碼子的事，違規占用戶藉故轉移焦點，影響通行。

伸港福安宮前的濱二路，寬達40米，是為了建設全興工業區、彰濱工業區開闢的工程專用道路，聯繫國道的美港公路開通後，濱二路交通流量銳減，平常車輛稀少，工業局打算封路、回收，伸港鄉公所認為可惜，提出打造觀光廊道的構想。

由於濱二路兩旁也預留寬敞的行人道、機車道，一些住戶延伸使用空間，有擺香爐、搭鐵皮，闢成自家的菜園等，引起投訴，公所提報工業局要拆，掀起地方抗爭。

18日拆遷協調會，卻掀起住戶抗議打造觀光廊道，住戶高舉白布條，指出濱海風大，擴大分隔島到16公尺，交通出入被擠壓，「太不合理了，哪有這種規畫！不知道這對觀光能有什麼好處？」

曾煥彰指出，觀光廊道構想類似綠園道，提供休憩、市集空間，串聯伸港福安宮和濱海溼地的遊憩，工程歸工業局發包，和違建占用國土、公共道路是兩碼子事。

工業局代表表示，觀光廊道尊重地方整合意見後來辦理，至於違建部分，要依法處理。

(中國時報)

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