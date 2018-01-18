新聞透視－黃牛橫行 速訂標準流程

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中國時報

殯葬事宜依宗教風俗不同，各有其規矩與流程，加上喪家悲傷之餘無力細辨，讓殯葬黃牛有機可乘，利用各種名目大敲竹槓，花錢事小，不肖業者竟拆除法醫已縫合遺體處再行縫合詐騙喪家，政府應訂定殯葬SOP基本流程供民眾參考，才能減少詐騙情況不斷發生。

民眾面臨親人去世，已是身心俱疲，面對喪葬事宜通常無力再去細究，大多交由殯葬業者全權處理，部分不肖業者利用喪家對喪葬流程不熟悉，巧立名目收取費用，但只要不太離譜，喪家為避免疏漏讓亡者安息，大多沒有意見。

黃姓殯葬業者佯稱辦理後事費用包括「法醫解剖後屍體縫合費用與解剖助理費」，是利用喪家對於解剖過程不熟悉進行詐騙，不僅讓喪家蒙受金錢損失，更可惡的是竟拆除遺體解剖縫合處再次縫合，親人遺體遭此莫名折騰，叫喪家情何以堪。

司法單位若因辦案需解剖遺體，考量解剖可能衍生的冰存、搬運等費用，還會給予家屬補助，不肖殯葬業者竟誑騙喪家需繳交「屍體縫合費用與解剖助理費」，這都是民眾對於殯葬事宜的不了解，才讓不肖業者有機可乘。

政府相關單位應著手訂定一套殯葬SOP流程，供民眾參考，讓民眾在親友遭遇不幸時，可以用最簡易的方式，了解殯葬事宜的基本流程，若細節上有疑問再洽詢相關單位，如此才能避免不肖業者肆無忌憚的詐欺行騙。

(中國時報)

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