大巨蛋案 補完文件再審議

2018年01月18日 04:10 中國時報 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

北市府17日召開大巨蛋案都審會二次幹事會，針對大客車交通路線、場地容留人數展開討論，其中遠雄將容留人數從原本12萬人降為9萬人，並將依此數據做電腦分析。而前次幹事會中原本要求遠雄要繳交通評估，但此次幹事會則「逆轉」變成不用繳交，不過仍需補正交通細目措施，後續送委員會審議。

北市府與遠雄對於大巨蛋案，雙方有續蓋的默契後，前次召開幹事會時，各幹事要求遠雄針對交通影響評估、救災動線、容流人數、防災模擬等面向再做補正、修改及補充後，遠雄歷經近2月準備，17日召開二次會議。

其中變革較多的，包括原本遠雄所提大客車上下車地點，從文創園區松菸路變為園區內上下車，同時也提供資料，表示會有專業人員指揮當地交通，因為上下車時段，以及參加活動種類因素，遠雄認為不需要動用交管，就能夠把當地交通維持好，而且無須繳交交通評估報告，獲幹事會首肯。

而先前幹事會對於場館內12萬容留人數抱持疑慮態度，在遠雄提交的報告中，將人數從12萬人降為9萬人，並且表示委員會若同意，將會透過電腦分析逃生數據。

遠雄表示，此次針對前次的幹事會，以及居民有意見的部分，他們都已經了有充分的回答、準備。

遠雄發言人楊舜欽表示，在幹事會是站在主管機關監督的角色，不過，如果站在BOT角度而言，雙方則是協力關係，希望大巨蛋案能有好的結果。

二次幹事會最後決議，要求遠雄針對交通及逃生路線幹事有疑慮部分補件，補正後該案將送往委員會討論。

(中國時報)