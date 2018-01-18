武陵賞櫻 三星出發抽好禮

武陵農場櫻花季將在2月16日至25日登場，三星鄉公所今年再度與國光客運合作，續辦「武陵賞櫻‧三星出發」活動，花季期間每天將有3班專車從三星出發，其中一班是鄉公所代訂，向公所訂票除了享有住宿、餐飲折扣，還有機會抽中天送埤小火車乘車體驗券。（三星鄉公所提供）

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中國時報
／宜蘭報導

武陵農場櫻花季將在2月16日至25日登場，三星鄉公所今年再度與國光客運合作，續辦「武陵賞櫻‧三星出發」活動，花季期間每天將有3班專車從三星出發，其中一班是鄉公所代訂，向公所訂票除了享有住宿、餐飲折扣，還有機會抽中天送埤小火車乘車體驗券。

三星鄉公所自2014年起爭取由三星出發的賞櫻專車班次，每天從三星開出3班39人座專車，其中一班由公所代訂，讓不諳網路使用的民眾，也能透過電話方式訂票，三星乘車的人數從2014年的1131人，成長到去年的3607人。

鄉長黃錫墉表示，遊客從三星鄉啟程，可增加鄉內長埤湖、安農溪等景點的訪客數，再結合花海與狗年的裝置藝術，能提升民宿、餐飲與農業的營收，上午7時30分從三星出發，下午5時許返抵三星，可以說是完美的「日歸小旅行」。

此外，為鼓勵向鄉公所訂票，只要成功訂票並付款，就能享有三星鄉民宿7折起、商家9折優惠，今年還加碼送出170張復刻版林鐵小火車體驗券，中獎民眾可在4月搶先試乘鳴汽笛。

鄉公所表示，由鄉公所獨家代訂的專車，從1月22日上午10時開放訂票，民眾請於上班時間撥打電話（03）9891488訂購，每人限購4張，不接受現場訂票，全票520元，半票280元，公所官網每日公告前1日預售登記代購情形及剩餘車票。

(中國時報)

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