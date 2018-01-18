名家與市長揮毫 春聯送到你家

書法家張日廣（左起）與市長鄭文燦、黃伯思、羅應良等人共同揮毫，並且展示書寫成果。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市戊戌年春聯以「春福滿人間」及「幸福天光」做為春聯主題，市府祕書處17日邀請3位書法家及市長鄭文燦一起揮毫，分別為「春福滿人間」及「幸福天光」兩種款式，共計80萬份，即日起由區公所配送到鄰里家戶，市政府一樓服務台也提供市民朋友索取。

鄭文燦表示，今年邀請桃園在地國寶級99歲書法大師黃羣英及青壯派書法家黃伯思揮毫，其中「春福滿人間」由鄭文燦與議長邱奕勝共同署名，象徵桃園市在府會合作之下，建設大步向前，更創造市民的光榮與幸福感。

另一款春聯「幸福天光」，鄭文燦表示，取自3年前桃園升格為直轄市時，有「台灣文學之母」之稱的鍾肇政鍾老，以客家詩「天光囉」送給升格的桃園，原文為「你看日頭正在上昇光華燦爛，就像 個桃園市，上昇又昇，在大家 個市長帶領下，衝向無盡的天空」。

鄭文燦說，「幸福天光」象徵過去3年，桃園市各項政策都有顯見成效，使桃園成為幸福城市，這一款春聯則由自幼師承書法大師黃羣英，青壯派書法家黃伯思撰寫，也充滿著世代傳承的意味。

祕書處長顏子傑表示，春聯發表會由黃伯思、張日廣、羅應良等3位老師及鄭市長共同寫下「幸福天光」4個大字，另邀請甫剛參加第12屆桃園全國春聯書法比賽新住民組（外籍）得獎者，包括來自丹麥的石柏勝VICTOR、波蘭的陳以彤Anastazja、日本的中村亜由視及越南籍武玉賢，與小學生一同寫下「幸福天光」。

(中國時報)

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