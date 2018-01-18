煮一碗傳奇 舊城廚房名菜上桌

《南記行的乾貨傳奇》作者邱明琴，17日在東門市場裡的年菜傳奇活動中，分享如何料理1950年代名菜。

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中國時報
／竹市報導
大同108舊城再生基地，教導學員利用乾貨烹調多道圍爐年菜。（陳育賢攝）

「舊城食藝復興」舊城廚房第3場─東門市場裡的年菜傳奇，17日在大同108舊城再生基地登場，主辦單位特別請到《南記行的乾貨傳奇》作者邱明琴分享料理1950年代新陶芳名菜「甘蔗羊肉湯」，以及多道圍爐名菜，讓參與學員大呼過癮。

市長林智堅表示，東門市場承載著城市裡每個家庭對於美食的想望，從阿嬤到媽媽、從每一碗溫熱的飯菜裡都可嗅到幸福的味道，而這次選在年關將近的時刻，透過東門市場裡的老店南記行傳人邱明琴現場示範烹調甘蔗羊肉湯，可讓大家提前品嘗過去新竹市大戶人家過年圍爐到底吃那些料理，也鼓勵民眾多多到傳統市場採購新鮮的食材，回家用心烹調出健康又美味的料理。

都市發展處長吳堂安表示，邱明琴女士是「南記行」第2代傳人，目前是均衡養生料理達人，著作有《南記行的乾貨傳奇》，其擅長利用隨手可得的自然食材、簡潔的烹飪方式，端出視覺、味覺、嗅覺、感覺精采的健康佳餚。

透過這場工作坊，希望除了讓市民了解舊城曾是南北貨採買的集散地之一，如今還有屹立不搖的三信行、大發食品行等，讓大家認識乾貨，教大家怎麼做乾貨料裡，也因應即將到來的年節時刻，現場教大家製作圍爐菜餚，讓婆婆媽媽們可以輕鬆出好菜。

此次活動同時也邀請前中信飯店總經理李聖德、北門周益記周友達、文史工作者李元璋共同分享舊城區裏的美食故事。

大同108也將陸續推出舊城相關系列工作坊及創意行動，全程免費，市民可踴躍參加，活動資訊可至粉絲專頁搜尋「心竹願景 Heart of Chu」查詢。

(中國時報)

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