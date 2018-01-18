大甲文武停車場 下月提前收費

2018年01月18日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

大甲區文武停車場開放免費停車3個月以來，因為不少人當成自家停車場，一停就不移動，流動率非常低，一位難求，引發詬病，甚至有人將車停在格子外，嚴重影響車輛通行。為杜絕停車亂象，大甲區公所表示，原本年後才對外營運的文武停車場，將提前至2月1日進行收費。

大甲區長劉來旺指出，文武路停車場於2017年10月完工，擁有150個自小客停車位，因當時正與國產署協商土地事宜，為體恤市區難停車窘境，公所開放免費停放，至今已3個月，雖十分便民，也引來民眾不守規矩或佔便宜心態。

「民眾抱怨說，停車場常常客滿，許多車子一停好多天，非假日早上8點多已停滿，假日更不會有位子，有些民眾為貪圖便利，乾脆停在格子外，其他駕駛必須閃車造成險象環生，「公所給方便，有人當隨便！」

劉來旺表示，因有民眾缺乏公德心，讓公所美意大打折扣，原本文武停車場預計農曆年後才營運，由於引發民怨，將提前至2月1日對外開放收費，為杜絕停車亂象，在未對外收費期間，即日起公所會派員巡查，對於亂停車輛，將請警方協助通知車主移車。

劉來旺指出，大甲警分局及地政事務所因擁有停車場土地所有權，150個停車位中，40個為警分局公務停車位，19個撥給地政事務所；剩餘91個停車位才對外收費，其中30個為月租，61個為臨停車位。

(中國時報)