省電卻釀光害 應立法規範

2018年01月18日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

LED省電，被視為還保節能的利器，路燈規範照度最低得達10LUX，過去水銀燈都在邊緣，但新設LED照度普遍超過40LUX以上，一下增強4倍，光害也層出不窮，包括線東路波斯菊不開，溪州黑豆不結豆，怎麼設計更適宜路燈、注意角度和遮罩，立法規範光害也成了新課題。

照亮黑夜，提供用路人保障，縣府指出，路燈變亮後，去年車禍數降幅全國最大，監視器錄得更清晰，提高破案率，都是裝置LED燈後，除省電節能外，所增加的效益。

只是廉價照明太強，反造成「大地的夜」逐漸死去，打亂生理時鐘，形成另種生態危機，1980年代全球「黑暗天空」運動展開，正是為鼓勵減少使用照明系統，以減少光汙染。

全台各地光害案例不少，西螺地區菜農反映，冬季盛產菠菜，被LED一照，一直抽高、葉子不再肥厚，還有稻子不結穗等問題。

彰化縣和美線東路原本冬季祕境有大片波斯菊花海，被LED路燈照射到範圍，波斯菊也不開花了，沒照到的範圍則正常開花。這都是植物中有「光敏素」色素控制系統，對動物也是種虐待和緊迫，縣府接到最多光害投訴，還是住家被射到不得安眠。

「水能載舟，亦能覆舟」，設置LED須考慮鄰近生態系統，過去30公尺間距，就豎立1盞路燈，如今照度變強，是否還得如此密集？值得研議一套新的標準。

(中國時報)