洗街車抑揚塵 防空汙有成效

市府環保局為抑制車輛揚塵，1年洗掃街的里程數可繞台400圈。（洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導

台南市空氣汙染問題嚴重，車輛揚塵更位居在地汙染源的首位。市府環保局為了抑制揚塵，特別加強灑水掃街，1年洗掃街的里程數高達42萬多公里，換算約可繞台400圈。由於績效不錯，在17日的市政會議上，獲代理市長李孟諺公開表揚。

環保局指出，台南市的空氣汙染源，有7成來自境外，3成是在地產出；其中，排名前3大的在地汙染源，分別是：車輛揚塵（18.6％）、工廠排氣（17.5％）及柴油車（14.8％）。

環保局為有效改善空氣品質，去年除整合企業、工地與洗掃街資源，共洗掃42.9萬公里，還汰換46座工商業燃油鍋爐，減排327公噸，汙染削減比值達5.6％。

環保局強調，在公私協力下，2017年PM2.5年平均濃度，已從2013年的每立方公尺36微克改善到25微克，近5年更大幅改善31％；同時，2017年11月到今年1月9日橘色警戒日的天數為21天，也較2013年同期的54天減少33天，空氣品質不良日數改善約47％。

此外，去年台南市還淘汰5萬1240輛二行程機車，更有75萬輛機車完成排氣檢驗，連續7年的機車定檢率都是六都第一。

環保局更整合南科管理局、經濟部工業局管理中心、港務局等單位，公告全市14處空品淨區，數量全國第一；去年還淘汰大型柴油車482輛，數量再創新高。

(中國時報)

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