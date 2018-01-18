警察深色制服 女警喊悶熱

嘉義市警一分局八掌派出所警員反映制服事宜。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

全國5萬名警察將換新制服，17日開放網路投票，警政署長陳家欽正好到嘉義市頒發銀樓破案獎金，特別為換新制服票選催票，並強調蔡英文總統十分關心警察換制服，有員警反映希望新制服能注重材質易吸排汗、不要深色系、俐落好活動。

八掌派出所女警施佲妡說，現在的制服顏色深，南部天氣熱、太陽大，易吸熱導致穿起來悶熱，希望新制服能改用較淺色系，鞋子換成追趕跑跳碰活動性佳的材質及鞋款。

陳家欽表示，警政署設計3款新制服，建立警察帥氣、執法威嚴、親民服務及專業形象，材質耐磨、便利實穿，目前正在進行網路票選，歡迎全國警察及民眾踴躍上網票選，希望趕在今年底前全國5萬警察有新制服穿，每人春夏、秋冬各2套，每人預算約1萬5000元。

陳家欽同時關心嘉義市警勤區缺額及外勤警力負荷量等問題，市警局表示，編制警員795名、預算警員777名、現有警員743名，警員缺額34名，其中，警一分局八掌派出所缺額最多9名待補。

去年12月13日傍晚6時許嘉義市民生南路金美堂銀樓遭搶，警方以車追人，3小時內逮捕何姓搶嫌破案，陳家欽頒發破案獎金獎勵轄區八掌派出所破案有功。

陳家欽由市警長詹永華陪同，到嘉基醫院探視腦溢血開刀的警察局交通隊隊長林耀本，關心他開刀術後復原情形，致贈慰問金及水果禮盒，勉勵他勤加復健，早日康復。

(中國時報)

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