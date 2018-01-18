苦練1個月 16手聯彈不打架

屏東縣中正國中音樂班今年畢業音樂會，將由8名學生表演「16手聯彈」，學生花了1個多月終於練成。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

屏東縣中正國中音樂班今年畢業音樂會，將首度在屏東演藝廳演出，其中最大亮點是由8名學生表演「16手聯彈」。16隻手共80隻手指頭，在88個鍵盤上飛舞，最大困難就是默契，如何不會讓手指「打架」，8人練習1個多月，終於順利練成。

16手聯彈是由張詠晴、黃宜萱、林微珊、賴品文、李家姍、簡雅諾、徐佳榆、黃佳琦8名畢業生共同演奏，演出曲目是由鋼琴師廖珮如編曲的《美女幻想曲》。這首曲子長2分多鐘，有8個聲部，當初作曲就專門為16手聯彈設計。

導師翁瑞霙說，中正國中音樂班今年是第32屆，從第1屆開始每屆都會舉辦畢業音樂會，她就是第1屆校友。之前學生林微珊向她推薦這首曲子，希望可以找同學一起挑戰，在音樂會中演出，大家都覺得很有趣，決定接受挑戰。

16手聯彈並不簡單，座椅只能坐6人，2人必須站在兩邊演奏；80隻手指頭在88個鍵盤上飛舞，很難不打架。黃宜萱和林微珊說，有時剛按完個鍵馬上輪到別的同學，來不及離開手就打結了；剛開始練習真的很痛苦，加上位子很擠，火氣都上來了，有時還會吵架。

翁瑞霙說，學生先各自練習，再集合起來聯彈，培養默契，彼此「喬」位置學習進退，共練習了1個多月，學會協調，終於順利練成。中正國中畢業音樂會將於本月20日晚上7時，在屏東演藝廳登場，歡迎民眾前往欣賞。

(中國時報)

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