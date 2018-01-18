大園國小87生獲贈新鞋

由家長會長陳燕萍發起，並有校友贊助經費，17日舉辦贈鞋與義剪活動，80多位學童獲贈一雙新鞋。（呂筱蟬攝）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

大園國小學生數超過1600人，其中有許多弱勢家庭孩子，由家長會長陳燕萍發起，並有校友贊助經費，17日舉辦贈鞋與義剪活動，80多位學童獲贈一雙新鞋與新襪，愛心美髮設計師則替每位學童量身打造新髮型，快樂迎新年。

陳燕萍說，有次走在校園裡，發現1位四年級的學生，在冷氣團來襲的寒冷冬天，腳上穿的卻是1雙薄薄的襪子搭配破舊的涼鞋，一問之下才知道這位學童只有這雙舊鞋，根本無法替換，「當下覺得非常心疼」。

陳燕萍構思贈鞋活動，得到校友支持贊助經費，透過各班導師協助調查，共有87位社福補助無法伸出援手的邊緣戶學童獲贈新鞋，大家雖然事前已經試過尺寸，當拿到新鞋時還是忍不住拿出來把玩與試穿，開心之情溢於言表。

另外，在地美髮商家宸羽國際髮品、桃花園義剪志工團隊、帕朵美髮沙龍也獻出愛心，多位設計師也走進學校替小朋友改頭換面，大家一邊為孩童剪髮，一邊與他們聊天，了解學習狀況和家庭環境，孩子們也因換新髮型，露出滿意又喜悅笑容。

大園國小校長楊玄正表示，經濟弱勢的孩子為省錢，會盡量讓頭髮留長，能不剪髮就不剪，或由家長或兄姊代為處理，卻不見得美觀，這次透過專業設計師巧手，許多孩子都覺得變得不一樣，看起來多了自信。

(中國時報)

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