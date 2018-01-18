嘉義燈會 友善計程車載你趴趴走

2018年01月18日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

2018台灣燈會倒數30天，17日不只嘉義縣長張花冠親率友善計程車司機亮相，宣布要和運將們一起迎接燈會，文化觀光局也預告「嘉藝悸動」燈區邀請到國際知名藝術家Janet Echelman、澳洲藝術團隊The Amigos首度來台展出創作，以國際級規格打造台灣燈會，讓嘉義成為友善、創意的國際城市。

為讓遊客來到嘉義縣感受到友善接駁服務，縣府和台灣計程車學院協會開辦課程，邀請旅遊達人為司機免費授課，課程包括外語對話、服務禮儀、觀光路線導覽實作等，至今已有117位運將完成初階培訓認證，另有28位完成進階與導覽實作課程，而28位司機更獲頒「金賞司機」嚴選職人證書。

「我們準備好了！」張花冠說，經培訓認證的計程車引擎車蓋會張貼2018台灣燈會專屬的「友善服務計程車接駁區」通行證，方便國外觀光客辨識，再加上部分司機可提供旅遊導覽服務，一定能讓來嘉賞燈的遊客有安心、貼心和開心的服務感受。

被喻為此次燈會國際最大咖的Janet Echelman，將把已在多國展出的《1.26》帶來台灣，高16公尺，長、寬各30公尺的魚網懸空科技藝術燈具，屆時將飄在空中，透過光影變化展現鮮活印象，吳芳銘強調，燈會有多件作品就像美女，「白天、晚上各有風情」，非常有看頭，絕對不輸主燈。

(中國時報)