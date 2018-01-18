養禽場測病毒 有請哨兵雞

2018年01月18日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

軍隊有哨兵，養禽場也有「哨兵雞」！冬季是禽流感好發季節，感染禽流感的養禽場撲殺消毒後，必須要通過「哨兵雞試驗」，才能夠復養。哨兵雞可說是雞中烈士，負責測試染病養禽場是否已消毒完全，若仍有病毒雞隻將陣亡，場地也無法復養。

所謂的哨兵雞，是指防疫單位為了監測、警戒、測試養禽場等場所是否遭到病毒汙染，在場內放置20隻以上，沒有注射任何疫苗的健康雞隻。若過了21天，哨兵雞仍活得好好的，檢測無病毒感染，就可認定該場所已是清淨區，可以復養。

屏東縣去年共執行禽流感撲殺場數17場，撲殺雞、鴨隻數14萬4050隻，占全台撲殺數約9％。2015年至2017年，共有123場同意申請哨兵雞試驗，其中120場已通過哨兵雞試驗，解除移動管制復養，比例相當高。

縣府農業處長黃國榮說，屏東縣禽流感疫情最嚴重是發生在2015年，當年共撲殺172場，147萬6813隻雞、鴨，非常慘烈。縣府痛定思痛，決定加強預防，在好發期前就在禽流感高風險鄉鎮，預先消毒；除了養禽場，包括理貨場、集貨場、運輸車輛、化製場等也都加強消毒。

縣府動防所也和鄉鎮公所及獸醫公會合作，提供養禽場一對一的獸醫師諮詢。加強預防措施後，2016年撲殺場次驟減至5場，去年又略升至17場，今年迄今撲殺2場。

屏東縣養雞共1600多萬隻，全台第2；養鴨共244萬隻。黃國榮說，目前禽流感病毒已本土化，並不只在冬季才爆發，加上極端氣候影響，畜牧業面臨的風險愈來愈大，唯有加強預防來因應。

(中國時報)