澳洲特有鳥 節食淋雨過冬

2018年01月18日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

雌鴯(苗鳥)會以每2至3天產下一顆蛋的速度，陸續產下5至6顆表面是墨綠色、有粗糙顆粒的蛋。（台北市立動物園提供）

每到冬天就是「食補」的好時機，不僅人類如此，動物也會多攝取熱量，以便度過寒冬；不過，有一種動物卻擁有完全相反的進食模式，那就是澳洲特有種鳥類「鴯鶓」。牠們為了傳宗接代，每到冬天反而就要節食！

台北市立動物園發言人曹先紹介紹，鴯鶓是世界上體型僅次於鴕鳥的第二大鳥類，身高大約2公尺，雖是鳥類，但牠們已經不會飛行。

此外，鴯鶓在外表上難辨雌雄，只能靠孵蛋行為或遺傳鑑定來判斷。

每年天氣變冷時，正好是鴯鶓的產蛋高峰期，因此，當大部分動物入冬之際忙著囤積脂肪時，牠們反而開始食欲下降、為產蛋做準備。

在台灣，每年11月至隔年2月，雌鴯鶓會以每2至3天產下一顆蛋的速度，陸續產下5至6顆表面是墨綠色、有粗糙顆粒的蛋，接著，雄鴯鶓就會接手替蛋保溫。

以台北市動物園來說，由於鴯鶓數量多，產蛋量也高，去年11月15日至今，已經有60顆的鴯鶓蛋，園方為控制個體數量，僅將少數可能成功受精的蛋人工孵化。

有趣的是，鴯鶓除了在冬天會食欲下降，如果遇到寒冷且下雨的日子，牠們也和其他動物避雨、避寒不同，反而喜歡在雨中「定格不動」，甚至乾脆坐在積水的地面，享受雨淋溼羽毛的感覺。

(中國時報)