澳洲特有鳥 節食淋雨過冬

鴯(苗鳥)是世界上體型僅次於鴕鳥的第二大鳥類，身高大約2公尺。（台北市立動物園提供）

友善列印
中國時報
／台北報導
雌鴯(苗鳥)會以每2至3天產下一顆蛋的速度，陸續產下5至6顆表面是墨綠色、有粗糙顆粒的蛋。（台北市立動物園提供）

每到冬天就是「食補」的好時機，不僅人類如此，動物也會多攝取熱量，以便度過寒冬；不過，有一種動物卻擁有完全相反的進食模式，那就是澳洲特有種鳥類「鴯鶓」。牠們為了傳宗接代，每到冬天反而就要節食！

台北市立動物園發言人曹先紹介紹，鴯鶓是世界上體型僅次於鴕鳥的第二大鳥類，身高大約2公尺，雖是鳥類，但牠們已經不會飛行。

此外，鴯鶓在外表上難辨雌雄，只能靠孵蛋行為或遺傳鑑定來判斷。

每年天氣變冷時，正好是鴯鶓的產蛋高峰期，因此，當大部分動物入冬之際忙著囤積脂肪時，牠們反而開始食欲下降、為產蛋做準備。

在台灣，每年11月至隔年2月，雌鴯鶓會以每2至3天產下一顆蛋的速度，陸續產下5至6顆表面是墨綠色、有粗糙顆粒的蛋，接著，雄鴯鶓就會接手替蛋保溫。

以台北市動物園來說，由於鴯鶓數量多，產蛋量也高，去年11月15日至今，已經有60顆的鴯鶓蛋，園方為控制個體數量，僅將少數可能成功受精的蛋人工孵化。

有趣的是，鴯鶓除了在冬天會食欲下降，如果遇到寒冷且下雨的日子，牠們也和其他動物避雨、避寒不同，反而喜歡在雨中「定格不動」，甚至乾脆坐在積水的地面，享受雨淋溼羽毛的感覺。

(中國時報)

養禽場測病毒 有請哨兵雞 圖書館有「吧檯」 閱讀更有趣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。