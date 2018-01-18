同警抓3次 醉婦三振發監

2018年01月18日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

罰不怕？花蓮萬榮鄉一名楊姓婦人，日前與朋友聚餐飲酒後開車返家，見警車心虛大迴旋轉進小路，眼尖員警發現楊女半年前已2次酒駕紀錄追了上去，滿身酒氣的婦人搖下車窗，喊冤只喝「保力達」，不過楊女酒測值卻高達0.66毫克，慘遭「三振」將發監服刑。

警方調查，楊女（47歲）犯案紀錄累累，去年7月、11月也曾在台九線酒駕遭警方取締，想不到楊女惡習不改，距離上次犯案還不到2個月，日前下午又大剌剌沿台九線酒駕，看見警車巡邏路過，立即加速離去並彎進小路，反引起警方疑心。

「不要這樣啦！」楊女被逮時滿臉通紅、渾身酒氣，原先推說只有喝半瓶藥酒，看見又是先前2次取締酒駕的警員李建安，忍不住拿出衛生紙頻頻拭淚，哭求已經第3次查獲，強調自己車子開的很穩，也正在找路邊停車休息，拜託「不要再酒測了啦。」

不過楊女這次酒測值更高達0.66毫克，明顯觸犯公共危險罪，隨即被員警上銬帶回派出所偵訊，她坦承中午與朋友貪杯飲酒，員警告知婦人半年內已經3度酒駕，這次恐將入監服刑，除依法將她移送偵辦外，也訓斥她好好反省，別再酒駕害人害己。

警方指出，楊女酒駕至少要罰20萬元，依高檢署針對連續酒駕犯頒布「三振條款」，5年內再犯第3次法官可視楊女情節，裁定發監服刑，不准易科罰金，盼能藉此阻嚇酒駕再犯率。

(中國時報)