詹永茂 吳清湖 平起平坐副局長

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中國時報
／桃園報導

警政署17日發布人事異動，桃園市政府警局包括副局長陳卿南、桃園分局長廖恆裕被調回中央，連江縣警察局長王鳳輝調任桃園市政府警察局主任祕書，而臺南市政府警察局副局長吳清湖和桃園市政府警察局主任祕書詹永茂，距離上次調動僅72天又再度回鍋桃園，可見兩人在警界當紅的程度。

警政署17日發布最新一波高層人事異動，結果令人跌破眼鏡，去年11月6日人事異動時，詹永茂以宜蘭縣警察局長之姿，擠掉時任桃園市警局主祕的吳清湖上位，僅過了72天即被宣布調任桃園市警局副局長，可說是當紅炸子雞，原任的桃園市警局副局長陳卿南則調任警政署保安警察第七總隊總隊長。

而同期被從桃園市警局主祕一職調任臺南市政府警察局副局長的吳清湖，則在17日的人事異動中火速回歸，調任桃園市政府警察局副局長，得與詹永茂平起平坐。連江縣警察局長王鳳輝，則在這波調動中調任桃園市警局主任祕書，坐上這個你爭我奪的過水之位。

此波調動最失意的莫過桃園市政府警察局桃園分局分局長廖恆裕，在這波調任中陞任警政署民防指揮管制所所長。

據傳，此一調動是因為桃園南區某分局長想上位至桃園分局，找遍各方人馬關說，此舉卻觸怒桃園市警局高層，但為了給該局長請託的桃園大老一個交代，只得先將桃園分局長之位挪出空缺，但據傳並不會由該分局長「越級」上任，將會由南區另名分局長頂替，而廖恆裕卻成為這波調動的無辜犧牲品，但中央仍給足他面子，讓他以陞任之姿進行調整。

(中國時報)

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