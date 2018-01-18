鼓勵生小孩 南投祭3大利多

2018年01月18日 04:10 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

少子化問題日益嚴重，影響層面既深且遠，小校面臨裁併，立委席次也難保！南投縣長林明溱為鼓勵生育，以提高生育獎勵金、開辦0至2歲托嬰中心、及引進NGO組織資源興辦非營利幼兒園等3大利多，希望讓縣民願意生、能夠養，扭轉少子化危機。

林明溱認為，少子化影響社會、教育、經濟危機及人力枯竭，要求民政處克服財政困難，提高生育獎勵金額度，目前第1胎1萬元、第2胎1萬5000元、第3胎2萬元，第4胎及第5胎（含）以上，也分別給予5萬元及10萬元等高額獎金，激勵年輕人多生小孩。

嬰幼兒托育是年輕人最頭痛的問題，縣府社會處從南投市開始，逐步開設托育資源中心，提供0到6歲嬰幼兒，共讀共玩的友善環境；並籌設南投市兒少多功能館，建置0至2歲托嬰中心，預計於2018年底前動土，並逐步拓展，滿足托育需求。

南投縣每年籌措近4億元，辦理全縣國中、小學生免費營養午餐；縣府正研議將免費營養午餐延伸到幼兒園，讓孩子有充分的營養，也減輕家長經濟負擔。

考量經濟弱勢的孩子受教權及家長負擔，縣府運用閒置校舍活化策略，引進NGO組織專業資源，以公辦民營方式，開辦非營利幼兒園，提供優質學習環境，目前已經在埔里大成國小、南投市德興國小開辦，未來將持續擴大辦理。

(中國時報)