防搶演練 明華園上陣

2018年01月18日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣警察局轄下7個分局，近日各自展開防搶演練，為評比、搏版面等因素，無不使出渾身解數加料加料再加料，想盡戲梗就是要被看見；潮州警分局為此加入地方特色明華園橋段，17日上演「古今警民合作」戲碼，但從設定的金融機構及逃脫路線來看，真的用心良苦。

潮州警分局今年設定在「南州地區農會新埤辦事處信用部」進行防搶演練，劇情是歹徒在搶奪現金後，往沿山公路方向逃逸，逃到185縣五叉路口時，一見到前方有多名警力攔截圍捕，立即迴轉逃逸，但因遇到明華園劇團大貨車主動用車身阻擋，最後敗在警民合作下。

此劇本看似尋常，但卻是用心良苦，因為其堪稱是「真實案例」的改編。編劇兼導演的偵查隊長陳耀宗指出，去年新埤發生一起強盜案，歹徒刻意挑選較偏僻的農會信用部作案，光天化日之下持西瓜刀即搶走數萬元，此案讓他們更警惕偏鄉的防搶重要性。

因此，有別以往防搶演練，他們不再挑市區銀行，而以偏鄉為主，且逃逸、追緝路線也選路廣又少車的屏118縣。陳耀宗表示，多年的防搶演練經驗告訴他，其實市區銀行行員的警覺性真的很高，偏鄉在此點上有明顯落差，且因偏鄉路廣車少、迴轉率高，歹徒逃脫的機率相對大。

「警民合作力量大！」陳耀宗說，同仁在偏山區的道路上追緝歹徒的經驗不多，盼此機會能提高他們的警覺性，更盼民眾能適時協助警方，共創平安家園。

(中國時報)