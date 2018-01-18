福州土來走製陶技法 待傳承

2018年01月18日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

從清代到戰後初期，來自大陸的福州師父，帶著獨有的「土來走」技術來到鶯歌製陶，但他們因國共內戰而歸家不得、逐漸凋零，滯台的14名老師父也僅剩第二代的李明雄1人傳承技法，有待重視。

鶯歌傳統的製陶技術，可分為製作小件碗、盤、茶壺、花瓶的手拉坯，以及大型缸、甕的土條成形法，其中熟稔土條成形法的師父大多來自大陸福州，每在農曆年前夕返回故鄉，堪稱是最早往來兩岸的商務人士。

福州師父來往兩岸，從清代、日本時代延續到戰後，李明雄說，父親當年因為躲避戰亂，1933年從福州來到鶯歌製陶，全盛時期鶯歌約有50多名福州師父，以故鄉的「土來走」在異鄉謀生。

國府敗退台灣，這群福州師父擔心一旦開口說話，就會被認定逃兵而遭逮捕，性命堪憂，選擇閉口不語成了「啞巴師父」。李明雄回憶，父親後來跟他說話，只剩下「好」、「不好」等簡單語彙。

土來走共有「揉土、跳土球、拍餅、壓平、捶開、整平、搓泥條、加高、整弧角、造口水平、木板開口、加小泥條、造嘴、整坯」14道工序，相當繁複。

雖然身負「福州土來走」技藝，但李明雄卻從未造訪父親的故鄉福州。他說，自己已經75歲，走不動了，最大的心願，還是希望文化單位重視這套即將失傳的福州土來走技藝。

(中國時報)