勒死老闆藏屍 派遣工被訴

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中國時報
／桃園報導

桃園市46歲派遣工林文成，因染有吸食安非他命的惡習，工作狀況不佳，不但積欠同為房東的曾姓雇主房租，還私下仲介工人。曾姓雇主不滿，要求他搬出住處；林文成憤而將曾男掐死藏屍，最後因屍臭太重東窗事發，桃檢17日依照強盜殺人罪嫌將林文成起訴。

檢警調查，林文成為曾男旗下的派遣工，2人關係亦師亦友，但因林染有吸食安非他命的惡習，工作狀況不佳，不但積欠同為房東的曾2個月房租，還私下仲介工人，引起曾姓雇主不滿，2人為此多次發生口角。

去年8月間曾男要求林文成搬出租屋處，林文成不予理會，曾在8月10日前往租屋處與林談判，林竟憤而將曾男掐頸致死，拿走曾身上的3000元現金，把他的衣服剝光以尼龍繩綑綁，以帆布包裹後再裝入麻布袋，由於沒有車可以運屍丟棄，只得藏在租屋處的倉庫。

檢警調查，林用搶得的錢繳清自己積欠的手機通話費，事後還連續一周假裝留字條給曾，「老師您回花蓮嗎？一聲不響的都沒交代」、「好幾天沒看到你了，快回來嗎」等語，並加註日期，意圖營造曾男因為前科逃走的假象，並用洗髮精、香水等物遮掩屍臭，但與林同住的工人仍不斷反應房間有異味。

與林同住租屋的其他勞工，因為受不了屍臭味，當月17日，持刀將裝有曾男屍體的麻布袋割開，才發現已腐爛的曾男屍體，立刻驚而報警，將林男帶回派出所，桃園地檢署偵查後，17日以林男殺了人後仍用盡心機湮滅証據，在偵查中飾詞狡辯、全無悔意等，除依強盜殺人罪起訴外，也要求法院從重量刑。

(中國時報)

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