好客粄條甄選 傳統中見創意

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中國時報
／竹縣報導

為了打響粄條的名聲，新竹縣政府舉辦「新竹縣好客粄條」店家甄選活動，副縣長楊文科17日與2名部落客一同前往新埔鎮，大口品嘗粄條，呼籲更多業者參與，推廣客家美食的魅力。

新竹縣政府即日起至31日止，舉辦「新竹縣好客粄條」店家甄選活動，期望能推廣傳統產業，除了將甄選外，成果展也會配合「新埔花燈迎天穿」活動，3月3日於新埔國中舉辦成果展。

楊文科指出，過去農業時代，粄條口味重鹹重油，是為了替民眾儲備體力好務農，不過現今講究養生，不少店家為配合少油、少鹽、少糖，使粄條口味變得豐富而多元。楊文科17日與2名部落客大口與肉魯前往新埔鎮，一嘗粄條魅力。

粄條業者廖錦宏家中原先經營粄條，不過他在40歲時，因健康亮紅燈，醫師建議要改變飲食及作息，因此他改以蔬食為主，也為了保有客家特色，而花費不少心思，例如不少客人喜歡薑絲炒大腸，他就將杏鮑菇切薄後冷凍，製作出有如大腸的外觀與口感，盡力滿足客人的味蕾。

以傳統粄條作法傳承3代的業者賴文治說，粄條不僅是客庄特色，新埔鎮粄條更聞名全台，即使傳統也要有創意，店中推出粄條套餐，除了粄條為主食外，還有水晶蛋、胭腸等小菜。

部落客大口說，由於家人茹素，他習慣吃蔬食，但對於蔬食粄條感到驚艷；另一部落客肉魯則說，他出身南部，可以品嘗北部不同味道的美食，也覺得很棒。為了鼓勵業者參與「新竹縣好客粄條」店家甄選，新竹縣政府日前也公告相關評選方法，希望大眾踴躍參與。

(中國時報)

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