台南人愛看書 年借782萬冊

2018年01月18日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南自許書香城市，文化局3年來推動圖書館優質化，購書經費亦逐年提高，去年市民總借閱冊數達782萬冊，平均每人借閱4.15冊，較前年成長0.07％，入館人次也增107萬人次，借閱前3名為市圖、裕文及林森圖書館，在大環境閱讀人口萎縮下，借閱人口不減反增。

市立圖書館從2017年借閱人口比例，也觀察到幾個現象，最愛看書年齡層分別為青壯年跟兒童，占近5成，35至44歲青壯年人口，借閱率最高達212萬冊，占全部比例27.17％，居次的是6至11歲兒童，約17.83％，反觀青少年借閱率偏低，高齡人口也是需要再推廣的對象。此外，女性明顯比男性愛看書，男女借閱冊數維持4：6。

在去年度市民借閱排行榜中，最受青睞的當屬「心靈療癒」及「親子教養」類圖書，日本作家東野圭吾作品《解憂雜貨店》，獲得成人圖書借閱排行榜及預約排行榜榜首，總計被借閱577次；《被討厭的勇氣：自我啟發之父「阿德勒」的教導》，位居排行榜第2名及預約排行榜第3名。

特別的是，受新聞事件影響，林奕含創作《房思琪的初戀樂園》，一度非常搶手，也進入預約榜上第2名。市立圖書館指出，從各項統計資料不難發現，民眾閱讀口味，反映出社會騷動不安、企求身心安頓的渴望。

童書則由日本作家獨領風騷，最受歡迎的童書是工藤紀子的小雞系列，其中，《小雞逛超市》總計借閱1398次，難得的是，過去漫畫均為日本作家天下，去年漫畫類書籍由本土作家左萱創作的《神之鄉》稱冠。

(中國時報)