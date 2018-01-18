湖山水庫 2月1日起開放參觀

2018年01月18日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣湖山水庫今年5月預計達滿水位，順應雲林民眾的休閒需求，2月1日起開放民眾參觀，成為兼顧水資源、環境教育、休憩多功能園區，也提升雲林縣觀光能量。

湖山水庫已蓄水1年多，本月15日工程全完工，舉行竣工感恩音樂會，同時宣布2月1日起有限度開放參觀，白天開放、晚間關閉。

水庫管理中心指出，開放範圍為壩頂1.5公里道路、主副壩平台、參觀台、管理中心展覽室、香草園區等，不必再事先申請，開放時間為每日早上8點到下午5點，2月前門口仍有管制。

去年不少民眾前往湖山水庫被阻於閘門外，參訪必須事先申請，管理中心表示是為兌現環評承諾不提供觀光功能，但此話引發斗六市民不滿當初開發水庫的承諾跳票。

不過水利署長賴建信認為，水庫本身就是環境教育場域，可讓民眾認識水資源、集水區保育的重要性，湖山水庫也是斗六重要景點，讓民眾晨昏來此走動是合理的。管理中心呼籲參訪民眾遵守參觀動線與保育守則，團體預約申請才有解說導覽。

湖山水庫2016年5月完工蓄水，目前水位185公尺，預計5月梅雨季達滿水位211公尺，將與集集攔河堰聯合運用，預估每天最大供水量43.2萬噸。

湖山水庫位於斗六、古坑交界，築壩於3條溪，壩體長約1.5公里多，最高75公尺，水庫並不直接引溪水蓄水，引自6.6公里外竹山鎮桶頭堰的清水溪，較無泥沙淤積問題，是全台第一座離槽水庫，蓄水量5300萬公噸，排名全台第10，約半個日月潭大小。

(中國時報)