陳師孟可能的激烈貢獻

2018年01月18日 04:10 中國時報 吳威志

立法院通過總統補提的監委，陳師孟順利當上，卻公然揚言要對付「辦綠不辦藍」與「對黨產會一二審不利」的法官。除了案件有其針對性外，更涉及司法人員的人身攻擊，這種不論證據、不論法條、不論是非的言論，引起法官協會、檢察官檢改團體、律師界等強烈抗議，深怕「司法獨立」就此崩毀！

雖然憲法增修條文第7條第3項規定「監察院對於中央、地方公務人員及司法院、考試院人員之彈劾案，須經監察委員2人以上之提議，9人以上之審查及決定，始得提出」，但此次通過補提的11位監委，只要其中5位出席贊成過半，就可彈劾公務人員、法官、檢察官，確會引發惶恐。

陳師孟似乎有意扮演大改革者，儼然包青天再世，公然挑戰現代司法，對我國監察權與司法權將產生激烈的變化，以此風暴路徑，足以預測可能的衝擊，或許對於主張「廢除監察院」的人而言，陳師孟將具有以下幾點另類的貢獻：一、只要其通過的彈劾案，司法院公務員懲戒委員會再也不敢只有記過或申誡，否則有顏色的公懲委員另案調查，將可提升監察權超越憲法第77條「司法院為國家最高司法機關，掌理公務員懲戒」之權。

二、只要其提出的釋憲案，司法院大法官再也不敢延遲、擱置或不受理，否則就針對有偏見的大法官約談溝通，將可提升監察權超越憲法第78條「司法院解釋憲法，並有統一解釋法律及命令」之權。

三、只要其提出的非常上訴案，最高檢察署檢察總長必然核定，最高法院法官也必然受理，將可打破從民國88年至今，監察院決議有關非常上訴136件，認為有違背法令之提案，沒有一件成功非常上訴的窘境。

四、只要其認定法官立場不公，法院法官再也不敢裁定、判決，監委儼然就是法官，依其意圖處理就不會被追究了，將可提升監察權左右憲法第80條「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉」的「司法獨立」之權。

除了上述有關「司法權」外，若在蔡總統的支持下，進可主導憲政「監察改革國是會議」，檢討所有監察制度與監察委員。又陳師孟認為「前總統陳水扁沒貪汙，是受司法迫害」，則蔡總統也應授權修訂《赦免法》並監督法務部「陳水扁特赦研究作業」；另外其表示「以後想調查承審前總統馬英九洩密案的法官」，則乾脆介入《法官法》的「法官評鑑委員會」，更可上下其手。

事實上，假如產生上述「蝴蝶效應」，就不是只有恫嚇司法，將是恫嚇全民，人權法治將會崩盤殆盡。因此應該重視法治國權力分立原則，尤其是憲法第77條、第90條規定，司法院與監察院均屬憲法機關，各司其職，無高低之分，縱使監察院行使糾彈，也不能侵入司法審判，介入法院對司法個案之心證判斷，否則就是濫行擴張監察權。

權力不平衡的結果，監察權極有可能成為私人或政黨宰制司法之最佳利器。同時，監察院擴張將會導致五院不平衡，除了「公務員行政中立」也將傾斜，法官、檢察官，甚至警察也有可能遭到彈劾，影響最深的將是「司法」。屆時法官恪遵的罪刑法定主義、無罪推定原則、證據裁判審判原則都將蕩然無存。

（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授）

(中國時報)