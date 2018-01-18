中產家庭別慣養出「富二代」

2018年01月18日 04:10 中國時報 丁學文

我記得，中產家庭曾經是台灣經濟奇蹟的重要基礎，可如今，台灣的中產家庭在比上不足比下有餘的小確幸裡，雖然也過著貌似富裕階層的生活，卻更常陷入對政府不爽、社會不安、未來不明的煩惱中。

是的，在現在這個富人更富、窮人更窮的台灣社會中，中產家庭正無奈地一邊被富裕階層拽著往上提，另一邊又被龐大的貧窮階層往下拉扯。在這兩股力量的撕扯下，中產家庭往往苦不堪言，又莫可奈何。

當然，很多中產家庭選擇把希望寄託在下一代的出人頭地，總覺得下一代仍然可以翻轉自己的命運，但如果中產家庭慣養出來的是另一類富二代，這個夢想只會越來越難實現。

最近因為回台灣設辦公室，約了一個久未謀面、在大學教書的朋友吃飯，想向他請教怎麼在我已經有點陌生的台灣建設團隊？他語帶提醒地告訴我：以前大家總覺得中產家庭的孩子懂上進、能吃苦、有責任心，但現在你應該盡量避免中產家庭慣養出來的富二代。我聽了有些丈二金剛摸不著頭緒，以往富二代在人們印象中的好吃懶做、不求上進，顧名思義就是因為家裡有錢、寵溺，孩子才會那麼不懂事。但朋友告訴我隨著台灣經濟的發展，真正的富二代越來越重視孩子的從小教養，相反的，有些中產家庭的孩子卻反而沾上了以前富二代的毛病。我一時想不明白，還記得小時候家境小康是個讓我在介紹家境時引以為豪的說法，為什麼在經濟往上發展那麼多年後，除了中產家庭的日益苦悶，現在連中產家庭的第二代都被貼上了如此不堪的標籤？

他說他有一個學生，單親家庭，爸爸在大陸工作，從小跟著爺爺奶奶長大。爺爺奶奶也不富裕，但往往寧願自己省吃儉用，也要把所有的錢花在他身上。他們認為家裡再沒錢，也不能讓孩子覺得錢不夠花。在這種環境下長大的小朋友，習慣了伸手要錢，既缺乏感恩心，更習慣了今天花完明天的錢，更要命的是，完全沒有責任感。我朋友看不下去，找他談話，他表情游離，沒頭沒腦地回了一句：我特別想我阿公。長大成人對他來說竟成錐心的痛，因為慣著他的人再也幫不了他。這不是單一事件，卻是充斥小確幸、新消費觀的台灣新現實，野地長大的花朵不見得都是風吹不倒的玫瑰，但溫室里長大的花朵肯定難以承受風吹雨打。

事實上，補償心理正是台灣這代父母的一種自我安慰。以前的台灣，中產家庭是台灣的頂梁柱，正是他們勇於承認自己的不足，在教育孩子問題上能夠保持清醒：我們家境一般，你要多扛責任，自立自強。如今，媒體網路的創富神話衝擊各階層，越來越多沒有創富能力的人，把責任推給運氣不好、社會不公、階層固化。因為不服氣又看不到希望，只能傾盡所有，對孩子進行補償：我不管你將來如何，至少小時候，別人有的你都要有，別人吃過的，爸媽勒緊褲帶也要帶你去吃。這就容易造成一個惡果：家境一般卻愛攀比，不但不願意小孩吃苦，還以讓孩子吃苦為恥。

我在林口的高爾夫球俱樂部見過一個14歲的男孩。他每天早晨6點起床，搭公車再步行來練球。訓練完畢，還得趕著去上課。他想去美國讀書，擔心語言跟不上，所以有空就拚命背英文單字。晚上，他還會回家幫父母做飯，因為家裡規定每天晚餐要全家一起下廚做飯。如果不是我認識他爸媽，我會把窮人的孩子早當家安在他頭上。但他父親其實是上市公司的總經理，我問他為什麼捨得孩子這樣吃苦。他回答說：這怎麼叫吃苦？這都是生活的一部分。真正的富人哪有沒吃過苦的，他們覺得讓孩子吃苦才是最好的教育。當富人都已經改變，開始希望孩子能更適應社會，中產家庭如果走起了以往富人的彎路：只會愛面子地寵溺孩子，滿口輸人不輸陣，結果就是富人家的窮二代越來越富，窮人家的富二代越來越窮。

這讓我想起了《曾國藩家書》：「子侄除讀書外，教之掃屋、抹桌凳、收糞、鋤草，是極好之事，切不可以為有損架子而不為也。」我覺得給孩子再好的教育，倒不如從小讓他知道真實台灣的不容易，只有認清父母現在的不容易，才不會慣養出中產家庭不堪承受的富二代。（作者為創投合夥人）

(中國時報)