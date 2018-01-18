倫理教育公投 救台灣

2018年01月18日 04:10 中國時報 張亞中

大陸朋友曾經美譽「台灣最美麗的風景是人」。但是曾幾何時，台灣展現在世人面前的卻是全球的詐騙王國、清算鬥爭的國度、文化大革命的殺戮戰場。對民進黨而言，非我族類都是對象。

以往，不論是早期標榜的四育並重或後來的五育均衡的教育目標，我們的國民教育都是將「德育」置於首要地位，以品格作為養成教育的首要之務。但是兩個因素，讓中華文化與倫理道德教育從我們的教育中逐漸褪去。

一是受到西方文化的影響。一些在西方受過教育的學者專家回到台灣，他們認為西方的價值才是普世價值，而認為中華文化太多倫理性與道德性，應該修正。另一是受到「去中國化」的政治影響。從大約民國86年起，主政者為凸顯「政治意識」，將國中的「德育」課程改授「認識台灣」，導致倫理道德教育在課程中消失。為了遂行其去中國化意識形態，而不惜與中華文化、歷史進行切割，以有助於其文化台獨的推動。李登輝與民進黨的分離主義者，正是這樣的思維。

大多數人可能不知，20多年來，台灣各級國民教育都已經取消了有關傳統「四維八德」的倫理道德教育，而只著重西方民主政治的公民知識教育，國中課本也不再選錄文化基本教材，高中文化基本教材也幾經波折，現在學分數只降到剩下兩個學分。

現在的學校教科書，只談個人的權利與義務，而不提中華文化著重的禮義廉恥；只認定台灣是多元文化，而不接受台灣是以中華文化為核心的多元文化；只教學生不服從運動、住民自決，而不告訴學生必須付出什麼樣的可能代價，更不提倫理道德對社會發展中的重要性；現在的教科書，可以性平權為由，教國小三年級的學生如何使用保險套，而不願多用點時間教國小學生什麼是人與人間的禮貌；公民教育中只學西方，教個人與國家的關係，而不提家族在文化中的重要性。

道德倫理教育幾乎已經在12年國教中消失殆盡，長久下去，我們未來國家的主人翁，將是只知學習西方個人權利義務，而不認識中華文化倫理道德的一群人而已。中華文化是先賢留下來的文化遺產，是人類文明的瑰寶，但是在現有的政客眼中，卻為了去中國化，連價值倫理也一併去除。其結果是他們自己也變成了一群不尊重文化倫理、為所欲為，且不在乎禮義廉恥的政治動物。

民進黨對不起台灣人民的地方太多了，其中嚴重一項就是進行一場去中華文化及去倫理道德的國民教育。若此趨勢不能扭轉，我們的子弟都將不再了解中華文化與倫理道德，如此不僅動搖國本，整個民族的基礎也都毀了。

唯一的自救之道就是透過公投，以眾人的力量，要求未來的各級國民教育課程中，恢復倫理道德的教育，並增加中華文化基本教材的分量，以培養具有知書達禮美德的公民。這才是救台灣的根本之道。（作者為台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長）

(中國時報)