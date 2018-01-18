川普周年成績單 留校察看

2018年01月18日 04:10 中國時報 曾復生

美國總統川普就職即將滿周年，成功祭出「美國優先」稅改政策，想吸引全世界的資金、技術與人才流向美國，讓美國再度強大。不過，川普政府的後院頻頻失火，在「通俄門」調查案與巨額國債壓力下，只交出差強人意的成績單。美國華府《政治網站》公布民調指出，43%選民對川普總統在經濟與就業表現滿意，但有32%的選民認為川普表現不及格；同時，多數選民對川普總統上任周年整體施政評價是留校察看。

川普上任還未滿1年時，就有資深媒體人出書大爆白宮內幕，認為川普精神狀態可能不適任總統職務。司法部特別檢察官穆勒的「通俄門」調查案步步進逼，已經對前白宮策略長巴農發出傳票，並準備約談川普本人，恐將掀起華府政壇新風暴，讓白宮上下坐立難安。

雖然川普的稅改案在國會通過，算是川普上任以來重大勝利。但是，聯邦政府是否會在1月19日後關閉，至今仍懸而未決，因為川普政府與國會民主、共和兩黨間惡鬥不止，不僅無法從根本解決20兆美元國債難題，連2018財年聯邦政府預算案都無法如期通過，還要一再靠「臨時撥款法案」應急，讓政府陷入預算不確定的焦慮氛圍。

川普就職時誓言要當解決問題的總統，不過上任將滿1年還是拿不出有效辦法，來化解巨額國債導致國力衰退問題根源；同時，川普在內政與外交議題經常政策反覆，又頻頻失言，不僅令多數美國民眾搖頭，也讓盟國友邦信心動搖，導致國際領導地位拱手讓人。川普曾經先後在北約峰會、G20峰會、聯合國大會，以及APEC峰會等，強調美國不會再讓人占便宜，並要求盟國分擔維護安全的成本，還責成美國外交官把推銷軍火當成重點工作，引發盟國友邦的疑慮與戒心。

此外，川普的新國安戰略把中、俄兩國視為「競爭對手」，又單挑北韓、巴基斯坦、伊朗等國，讓東北亞、南亞、中東地區陷入軍事緊張與不穩定狀態，刻意為美國軍火商創造商機，並加速把資金與人才趕回美國。不過，「通俄門」調查案正急遽升溫，貿易赤字又不減反增，加上巨額國債居高不下，而且政黨惡鬥情況越演越烈，已經造成美國國際信譽與影響力滑落，川普被迫取消訪問英國行程，即是一葉知秋。

美國民選總統與國會議員為了討好選民，既要增加國防支出，又要加強社會福利與醫療保險，還要通過「減稅案」，卻讓聯邦政府20兆美元國債難題繼續擺爛，暴露出美國民主機制的重大缺陷。

川普應該學習近平對財政紀律的堅持，從政府預算結構開源節流，刪減調整占總預算2/3的法定支出項目，讓聯邦政府逐步達到收支平衡並創造盈餘，以利健全政府財政體質，為國內外重大政策提供有力支撐，才能交出漂亮的施政成績單。

（作者為國家政策研究基金會國安組顧問）

(中國時報)