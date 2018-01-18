為WiMAX平反

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中國時報
何薇玲

上個月耶誕佳節歡樂歌聲中，嚴福心走了。嚴福心，是誰？

暱稱Peter的嚴福心，是前大同電信總經理。一生投入在美國台灣的電信事業，他風采自信，溫文儒雅。90年間從美回台，投入台灣科技行業。

懷著雄心，嚴福心在2005年以開創新通訊產業的壯志做起4G WiMAX。懷著傷心，受到政府政策朝令夕改，被主管機構百般刁難，9年後離開大同。懷著鬱悶，他走過最後的低迷，病逝於耶誕前夕。離開大同後他開始吃抗鬱藥，但藥物驅不散五臟六腑的痛，一點一點蝕進，心碎鬱卒而去。

從雄心到傷心到鬱卒，這樣的英才早逝，是誰下的殺手？

我們都是時代的小人物，論犧牲不比70年前的抗戰。北大校長蔣夢麟請來陳誠，告訴學生不輕言犧牲，因為國家和民族「死中求生」，建設需要人才。我們的創新環境不如大陸，上周《人民日報》說：「千難萬險的征程中，我們從來都不曾有過懷疑，不懷疑努力的意義，更不懷疑自己。只要方向正確、步子穩定，何時抵達只是時間問題罷了。」大陸政府兢兢業業，然而，我們的政府卻不知反思，只會怪產業。郝廣才說：「世界是如何改變的？每一個改變都有一個因，一個起點。」但願Peter的驟逝是一個真正的起點。

好友們緬懷Peter的影片，是2008年大同電信開台，接著每年政府來搶功的鏡頭：部長、主委、民代、市長，繁星點點背後，還有總統的嘉勉，展現原是新創年銷800億產業的契機。話鋒一轉到「主管機關」通訊傳播委員會（NCC）後，破滅建設、悶殺創新、阻止平反，以打壓新興產業為榮。這些劊子手至今沒認錯、沒道歉。法律、信用、政績，化為淹沒Peter的一鏟鏟陪葬的土！這些人沒有來，也沒有臉來致哀。嚴福心的留言是：請為我平反！

從小我們受教：「生在哪裡不重要，活成什麼樣，才最重要。」難道心愛的家國剝奪一個創業夢活下去的權利，才是民選政府的真面目？在Peter的追思彌撒中，神父說教友夢到Peter，他說接著要去上「愛的學校」。他愛了國家、愛了產業、也愛了時代的挑戰，鬱卒後還要上愛的學校！請國家、產業、時代回答他的愛。

請以誠信回答人民的愛。我們的產業難有洪仲丘。雖不是拳腳的粗暴，但是殘暴製造的傷痛，一樣會殘害生命。科技人為產業犧牲，不會玩花樣文采，能做的就是走好最後一哩路。

內心若是篤定，又何懼未知風雨。我們會承諾Peter的遺願：堅持為WiMAX平反！（作者為行動寬頻促進會會長）

(中國時報)

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