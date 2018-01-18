社論－馬英九 笨哪！

2018年01月18日 04:10 中國時報 主筆室

國民黨失去政權後，前總統馬英九廣受稱譽的「溫良恭儉讓」特質，卻成為「無能」的同義詞，並飽受批評。政黨輪替近20個月，兩岸關係急凍、內政不修，民進黨交出民怨漫天的成績單，蔡英文民調崩盤，好感度還輸給被民進黨不斷醜化的習近平。但是，有一件事情，民進黨卻做得卓越超群、無可匹敵。那就是，對權力滴水不漏、不顧觀瞻的抓奪攫取，實是嘆為觀止，大開國人眼界。相對於民進黨上台後鋪天蓋地、虎狼式地膨脹權力，事事講究「溫良恭檢讓」，口不離要建立制度、尊重制度的馬英九，真的只有一個「笨」字可以形容。

首先，民進黨上台後，就對搞大搞肥「派官肉桶」興致勃勃，為了把派官肉桶做大做滿，不惜動搖台灣長久建立的文官體制，把三級機關首長擴大政務任用，並增加駐外使節的派用比例；又不惜違背政府精簡的效能主流，疊床架屋廣建諸如黨產會、促轉會等新機關，讓政府走回肥大化的老路；連屬於民間團體的農田水利會，也不惜打破長年運作傳統，違憲侵犯人民團體的財產權，透過立法的多數優勢，把水利會也「官派」。

任誰都看得出，這種種乖張荒謬的舉措，就是要把國家的公職「爵位化」，當成分派酬酢、拉攏朋夥的籌碼。這襯托了馬英九的第一個笨。

2008年馬英九勝選時，國民黨拿下了近3/4的國會席次，聲勢遠勝於今日民進黨，但馬英九執政8年所做所為，與民進黨這20個月的作風完全不同。馬英九不但沒有擴大官派職位，還把「政務官當事務官用」，其任內的行政院閣員首長，除了學者，最多的就是技術官僚，鮮少選舉民代或政治幕僚出身者能被任用為首長。馬英九還大規模精簡中央政府，一口氣將37個部會調整為29個，馬上少了8個「官派部長」，更不要說，把腦筋動到農田水利會，馬英九大概連做夢都夢不到。

其次，民進黨對於清算對手政黨、打擊異己、搜括民間資源也情有獨鍾，上台後，看不見拚經濟、拚建設的心力，心心念念的是如何整肅國民黨，給不合己意的民間團體戴上「國民黨附隨組織」大帽子，即行「管收充公」，連推動兒童教育的《國語日報》都不放過。權力劍鋒所到，國民黨連黨工薪水都發不出，婦聯會近300多億資產得繳庫，連和黨產搭不上半點關係的紅十字會，也被廢了專法，募款時效性大受影響，不復見海外重大天災，紅十字會奔抵現場救援，傳播台灣大愛的景象。又襯托了馬英九的第二個笨。

8年任內，一心想當全民總統的馬英九，不要說不敢動「清算民進黨」的念頭，國民黨掌握多數的立法院，直把居於少數的民進黨當皇太爺供奉，民進黨想過的案子一個都擋不了，民進黨想擋的案子一個都過不了。全民總統不但當得窩囊，下台後，還被綠營人士告了100多個案子，成為台灣有史以來跑法院跑得最勤的卸任總統。

馬英九更笨的是他的「薄臉皮」。就以日前陳師孟通過監察委員同意權審查為例，陳師孟公然恫嚇判決結果對綠不利、對藍有利的法官，狂言要動用監察權查辦這些判決於己意不合的法官，是赤裸裸踐踏司法獨立，如此囂張離譜，民進黨多數主導的立法院卻「照過不誤」，此等「笑罵由人，我自厚顏蠻幹」的功夫，豈是馬英九所能望其項背？若換成馬英九執政，有此等公然踐踏司法獨立的監委被提名人，不等立法院進行同意權審查，依馬英九的慣性，早就撤提名加道歉，豈敢如此囂張。

當然，馬英九的笨還遠不只如此，綠營一喊，他就真乖乖的落實黨政軍退出媒體校園，然後讓綠營人士大舉進入；陳水扁執政時改過的課綱，馬英九也笨笨的維持；陳水扁執政後留在公廣集團、眾公營事業的綠營人士，馬英九也沒有「斬草除根」。民進黨重新執政卻立刻掄起大刀，毫不留情四處揮舞，要在最短時間顛覆舊體制，建立新台灣。

只是，馬英九笨就算了，台灣人最近好像也變「笨」了，馬英九的人氣開始飆升，似乎開始懷念起這位笨總統。更笨的是，明明民進黨執政，民眾應該配合政府反中，但中國認同反而增加，在蔡英文與習近平之間，民眾對習近平更有好感。

蔡英文，能學學民眾也變笨嗎？

(中國時報)