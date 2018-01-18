獨派另推共主乎

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中國時報
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陳師孟帶著「為陳水扁平反」的使命進入監察院；李扁「父子相會」，中監也無可奈何。前總統陳水扁保外就醫後，多次挑戰且跨越界線，中監唾面自乾，應該早就習慣了。

跡象顯示，蔡英文總統儘管力抗特赦阿扁這個艱難的挑戰，但是必要的時候，陳水扁依然是蔡政權向獨派示好的一張王牌，提名陳師孟固是一招險棋，但畢竟給獨派一個甜頭，後續成效如何，還要看陳師孟領銜主演的阿扁復仇記，能得到多少民意的支持了。

陳師孟這麼大張旗鼓的主張阿扁無罪，甚至表示要修理那些他所謂的「辦綠不辦藍」的法官，讓棘手的扁案引爆社會爭議，不同立場者提早動員、準備，對蔡英文來說，並不是壞事，畢竟，如此一來，扁案這個燙手山芋，現在已經到陳師孟手上了，陳師孟越是高調，蔡英文的壓力就越輕。

因為陳師孟主張扁案是程序不正義，因此各項決判根本就自始無效，而且他還誓言進了監察院一定會為阿扁平反。既然如此，總統特赦、大赦之類的議題，就暫時不必端出來了。蔡英文當然鬆了一口氣。

有趣的是，連日來，陳水扁歡唱客家歌，與支持者喜相逢的影片相繼流出，這些豈只是偶然、豈只是扁迷們一時興奮過度之舉？要知道這些場合當然會限制參加者，不但「非扁族類」不能參與，白目的「豬隊友」大概也不容易進入，那麼到底是誰、為什麼把影像流出？而且顯示陳水扁身體健康、精神愉快的影片，還不只一個，這種巧合難免引人聯想。

蔡英文民調下滑，獨派另推共主傳言不斷。扁案斑斑斧鑿痕跡，透露出綠營內部已山雨欲來。

(中國時報)

社論－馬英九 笨哪！ 民進黨竟無一人是男兒

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