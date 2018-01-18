民進黨竟無一人是男兒

2018年01月18日 04:10 中國時報 劉屏

陳師孟當選監察委員，說明了一件事：立法院的民進黨團竟無一人是男兒，眼睜睜的看著全黨同儕留下歷史罵名而紋風不動，活生生的共同成為歷史罪人。

由於水門案而下台的美國總統尼克森，因為性醜聞而遭彈劾的美國總統柯林頓，必會羨慕這種只知有黨、不知有國的最高民意機構。

陳師孟的乖張言行，各界議論極多，蔡英文總統卻依然要提名他出任監察委員，那是蔡總統的權責，關鍵是，陳師孟這樣的人選，蔡英文這樣的抉擇，民進黨竟然為之背書，而且是立院黨團全體一致的背書，那就是民主法治莫大的悲哀了。

美國總統詹森擔任參議員時，被稱為「最有權勢的參議院多數黨領袖」，擔任這個職位長達6年，他說他投票時，考慮的順序是「第一，我是自由人；第二，我是美國人；第三，我是參議員；第四，我是民主黨人。」也就是說，在投票時，秉持的原則依序是良知心性、國家利益、選民負託、黨派利益。

民進黨的立委諸公在面對陳師孟的提名案時，考慮的順序為何？或者考慮都不用考慮，一切秉承上意？否則何以面對這樣一個鄙視法治、威脅司法官的候選人，沒有一絲責備，沒有一絲質疑，沒有展現一絲捍衛法治之心？

立委王育敏問另外4位被提名人，是否認同陳師孟、有誰認同陳師孟？他們全都緘默，沒有舉手。如今投票已畢，王育敏不妨問問民進黨同僚，為什麼全都做了陳師孟的同路人，是有什麼隱情？是有把柄落在陳師孟手裡？還是有什麼潛台詞：有了陳師孟的公然恐嚇，日後司法官不敢辦綠，民進黨可以橫著走了。

柯林頓彈劾案，對手共和黨人投下了5張反對票，同黨的民主黨人投下了5張贊成票。這10票代表的是不以黨派為考慮重點，意義重大。尼克森面臨去留時，參議院必須有2/3贊成罷免案，亦即67票，才能讓他下台。也就是說，只要他能獲得34票支持，就能安然過關。那時他所屬的共和黨在參議院有42席，如果都依照黨派投票，尼克森穩坐釣魚台。然而，雖然是同黨，但未必是同流，若干共和黨籍參議員擺明了不挺罪證確鑿的尼克森。最後，共和黨大老、他的好友高華德參議員進入白宮，告訴他大勢已去，他只好成為美國歷史第一位辭職的總統。

小布希總統提名約翰‧波頓出任駐聯合國大使，此君對台灣友好，但行事為人爭議頗大。當時小布希所屬的共和黨是多數黨，但若干黨籍參議員表明絕不支持這項人事案。小布希政府無奈，最終放棄，改循其他途徑讓波頓短期出使。

今天面對這樣一位爭議性極高的人選，民進黨立委沒有一張不同意票，是要向蔡總統交心表態？還是轉彎抹角的告訴陳水扁總統「我們挺你」？

評陳師孟，不免想起高風亮節的故監察委員陶百川。陳師孟推崇陶是反抗威權的代表人物之一。陶是國民黨員，秉公理事，不分黨派，國民黨中央氣得想辦理「黨員重新登記」，就是變相的要開除他的黨籍。想想陶百川的風骨，陳師孟與之能以道里計？

投票當天，民進黨甲級動員，只有蕭美琴出國。蕭美琴如果在場，會不會是唯一的「男兒」？

(中國時報)