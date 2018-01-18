公共電視台獨化 很危險

2018年01月18日 04:10 中國時報 賴祥蔚

「咱台獨現在有3家電視台，民視、公視、華視。」媒體報導，民視董事長郭倍宏過去一段時間常常把這句話掛在嘴邊。郭董的話真是「謙卑」了，因為他提到的3家電視台都是無線電視台，依照他的豪語，全國目前的5家無線電視台，已有6成是在台獨的掌控之下。

這裡衍生出兩大爭議：第一大爭議是無線電視因為頻譜稀有，仍被視為是屬於全民的公共資產，業者只是受託經營，應該要努力符合公共利益。無線電視的這個情況跟有線電視、甚至是網路電視的情況完全不同。

民視董事長有志推動台獨，這不只涉及他個人的自由，還涉及公司治理的問題，亦即董事長對電視台的作為，是否真正反映多數股東的意志，又是否符合股東利益，也牽涉了是否符合當初申請無線電視執照的承諾。至於公廣集團下的公視與華視，在理念上可否邁向台獨化、在實際上又是否已配合民視運作，更是必須嚴格面對各界的檢視。

制度上，姑且撇開民視不論，針對公視及華視的治理，本來應該是推選出多元、公正的董事會，推選出的董事長未必需要有媒體專業，只要尋覓專業合格的總經理即可。董事長代表董事會監督總經理，但是實際上則是由總經理管事，董事長不介入日常運作，這才是總經理制的意義。如果董事長要介入實際管理，則違反總經理制的精神，平常運作也會亂了套。

從這角度看最近華視總經理的人事風波，是否牽連台獨及總經理制的破壞，似乎也有跡可尋。

第二大爭議是無線電視台台獨化，是否果真反映了許多人的質疑：民進黨政府正積極把手伸入媒體。

坦白說，郭倍宏董事長或陳郁秀董事長的作為，不能直接等同於民進黨政府的作為。但是民進黨政府確實把手伸入了媒體，尤其去年急著開辦原住民電台及客家電台，都是由政府部會直接插手，完全違反先前高喊「黨政軍退出媒體」的精神，實在大走回頭路。

既然如此，難怪各界看到無線電視台的台獨化傾向，會質疑這也是民進黨政府積極把手伸入媒體的配套措施。

最近媒體亂象叢生，許多傳播學者及知識分子都感嘆不已，更擔心多年來一直呼籲的公共媒體理想，會因此慘遭妖魔化。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長）

(中國時報)